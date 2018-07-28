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Крымские виноделы вновь попросили разрешить винолечение в санаториях
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Крымские виноделы вновь попросили разрешить винолечение в санаториях 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
Виноделы Крыма вновь предложили российским законодателям разрешить энотерапию, или винолечение, в санаториях. Об этом заявила генеральный директор госпредприятия «Массандра» Янина Павленко.
— Еще три года назад глава Крыма Сергей Аксенов предлагал проработать вопрос о снятии запрета на реализацию вин, произведенных в Крыму, в санаториях, — напомнила она. — Тогда ведущие научные институты Республики даже разработали рекомендации к применению энотерапии в наших здравницах при некоторых заболеваниях. Эту идею считаю очень интересной, хотя и требующей, безусловно, серьезной проработки. Такая терапия применяется во многих странах мира, и очень важно, что у Крыма есть свой опыт. В начале прошлого века лечение вином применяли практически во всех здравницах южного берега Крыма.
Стоит отметить, что принятые на нынешней неделе Госдумой в первом чтении поправки в ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции» уже разрешили до 1 января 2020 года продавать в аэропортах в розницу винодельческую продукцию, выпущенную на территории РК и Севастополя. Также продлено право производителей вина осуществлять его продажу на розлив в своих фирменных магазинах.
Принятые Госдумой поправки дополняют федеральный закон новыми понятиями и терминами, касающимися винодельческой продукции. В частности, официально утверждены категории игристое вино (шампанское), бренди, российский коньяк, фруктовые винные напитки и газированные винные напитки. Кроме того фермерам-виноделам разрешено производить вина с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения. Для них будет предусмотрен упрощенный порядок получения лицензии на производство, хранение и поставку винодельческой продукции, а предельный объем ее реализации планируется увеличить с нынешних 5 до 15 тысяч декалитров в год.
— Принятие этих изменений в федеральное законодательство поспособствовует созданию благоприятных условий для устойчивого развития отрасли виноградарства и виноделия, повышению ее инвестиционного потенциала, увеличению количества винодельческих хозяйств, чья продукция производится из собственного винограда, в том числе, малых виноделен, росту объемов производства отечественных вин и повышению их качества, — прокомментировал поправки в ФЗ депутат Госдумы от Республики Крым Андрей Козенко.
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