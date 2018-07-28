Неизвестное существо открыто в Тайване

Большинство людей полагает, что мы давным-давно открыли уже все виды животных, не говоря уж о растениях. Однако, это далеко не так. Взгляните к примеру на вот такое инопланетное создание, которое было открыто совершенно случайно!

Вообще-то, ученые уже даже не удивляются, когда внезапно натыкаются на новый, еще нигде не описанный вид. Ежегодно список земной флоры и фауны пополняется на десятки наименований.

А ведь есть еще и океан. Кто знает, что скрывают его мрачные глубины? Человек, гордящийся выдуманным титулом «царя природы», не сумел досконально исследовать и двадцатой доли родной планеты!