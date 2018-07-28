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Неизвестное существо открыто в Тайване
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Неизвестное существо открыто в Тайване 

Don't Panic 38 минут назад
Фото: Don't Panic
Большинство людей полагает, что мы давным-давно открыли уже все виды животных, не говоря уж о растениях. Однако, это далеко не так. Взгляните к примеру на вот такое инопланетное создание, которое было открыто совершенно случайно!
Вообще-то, ученые уже даже не удивляются, когда внезапно натыкаются на новый, еще нигде не описанный вид. Ежегодно список земной флоры и фауны пополняется на десятки наименований.
А ведь есть еще и океан. Кто знает, что скрывают его мрачные глубины? Человек, гордящийся выдуманным титулом «царя природы», не сумел досконально исследовать и двадцатой доли родной планеты!
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