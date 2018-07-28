Как жители Ленинградской области увидели затмение. Фото 

В ночь 27 на 28 июля, жители Ленобласти наблюдали лунное затмение. Некоторые фото получись впечатляющими.
Лунное затмение — это момент попадания Луны в теневую площадь Земли. В этот период все три составляющие: Солнце, Земля и Луна располагаются на одной линии таким образом, что Земля не пропускает солнечный свет к своему спутнику. В период, когда происходит затмение, вы можно увидеть Луну в полностью затемнённом облике или же в частично затемнённом.
Жители Выборга, Никольского, Подпорожья поделились своими фотографиями «кровавой Луны» и затмения в группе «Вконтакте» ivbg.ru и в других группах Ленинградской области в социальных сетях.