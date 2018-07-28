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Опасность Черного моря, которая скрывается под толщей воды
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Опасность Черного моря, которая скрывается под толщей воды 

Trendymen 39 минут назад
Фото: Trendymen
Мало кто знает, что лазурная поверхность Черного моря таит в себе опасный секрет: примерно с 200-метровой глубины начинается толща разбавленного в воде сероводорода.
Этот газ опасен для всего живого. Да, в верхних слоях Черного моря плещутся рыбы и даже дельфины, но большая часть воды на большей глубине практически безжизненна.
Внизу на глубине живут только бактерии. Они, кстати, и выделяют опасный газ. Ученые называют Черное море резервуаром сероводорода — исчезни верхний слой и он станет взрывоопасным.
Бельгийские исследователи считают, что уровень сероводородного слоя постоянно пульсирует, поднимаясь и снижаясь. С уменьшением количества осадков этот слой поднимается все выше, но приведет ли это к катастрофическим последствиям, пока не ясно.
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