Ещё
Путин отправил срочную телеграмму Мукасею
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину

Путин отправил срочную телеграмму Мукасею 

Russianshowbiz.info 39 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса Светлана Дружинина опубликовала в Инстаграм телеграмму от президента России, которую он отправил по случаю 80-летнего юбилея ее мужа, кинооператора Анатолия Мукасея.
В телеграмме президент отметил, что Мукасей обладает невероятным творческим потенциалом, талантом и преданностью любимому делу. Именно поэтому он смог добиться таких высот в профессии кинооператора и внести свой вклад в развитие отечественного кинематографа.
Владимир Путин пожелал юбиляру крепкого здоровья и благополучия, а также передал самые теплые слова его жене — актрисе Светлане Дружининой. Позже артистка опубликовала совместное фото именинника и гостей его праздника, среди которых можно заметить множество известных актеров. Дружинина отметила, что они посидели в кругу близких людей, и поблагодарила всех за искренние поздравления.
😘🙏 СПАСИБО! #владимирпутин #мукасею80лет #кремль #нашпрезидент #телеграмма #кремльмосква
Публикация отSvetlana Druzhinina. Official. (@sdruzhinina_official)
26 Июл 2018 в 12:53 PDT
Russianshowbiz.info: последние новости
Новая возлюбленная Александра Маршала моложе его на 35 лет Сергей Лазарев разочаровал фанатов Волочкова пожалела хейтеров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину411
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы
Дачникам вновь усложнили жизнь65
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко283
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной1146
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение