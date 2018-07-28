Путин отправил срочную телеграмму Мукасею

Актриса Светлана Дружинина опубликовала в Инстаграм телеграмму от президента России, которую он отправил по случаю 80-летнего юбилея ее мужа, кинооператора Анатолия Мукасея

В телеграмме президент отметил, что Мукасей обладает невероятным творческим потенциалом, талантом и преданностью любимому делу. Именно поэтому он смог добиться таких высот в профессии кинооператора и внести свой вклад в развитие отечественного кинематографа.

Владимир Путин пожелал юбиляру крепкого здоровья и благополучия, а также передал самые теплые слова его жене — актрисе Светлане Дружининой. Позже артистка опубликовала совместное фото именинника и гостей его праздника, среди которых можно заметить множество известных актеров. Дружинина отметила, что они посидели в кругу близких людей, и поблагодарила всех за искренние поздравления.

😘🙏 СПАСИБО! #владимирпутин #мукасею80лет #кремль #нашпрезидент #телеграмма #кремльмосква

Публикация отSvetlana Druzhinina. Official. (@sdruzhinina_official)

26 Июл 2018 в 12:53 PDT