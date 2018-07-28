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Пока вы спали: умер Войнович, ЦСКА взял Суперкубок, украинский учебник шокировал сеть
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Пока вы спали: умер Войнович, ЦСКА взял Суперкубок, украинский учебник шокировал сеть 

Пятый канал 50 минут назад
Фото: Пятый канал
Владимира Войновича не стало
«Отец» солдата Чонкина скончался на 86-м году жизни. Супруга писателя сообщила, что похороны, скорее всего, пройдут 30 июля. Пятый канал вспомнил творческий путь Владимира Войновича — от всесоюзного кумира до диссидента и живописца-карикатуриста.
ЦСКА 1:0 «Локомотив»
Армейцы в седьмой раз за свою историю взяли Суперкубок России. В финальной игре они одолели железнодорожников, забив единственный мяч в дополнительном периоде. Перед встречей фанаты столичного ЦСКА развернули огромный баннер с надписью «Быть армейцем — значит победить». Не соврали.
Взошла «кровавая» Луна
Жители почти всей планеты вечером 27 июля и в ночь на 28-е могли наблюдать за самым длительным лунным затмением в XXI веке. Более того, космическое явление совпало по времени с другим — так называемым Великим противостоянием Марса. Трудно представить, сколько роликов с кроваво-красной Луной было загружено за это время в сеть, но одни из самых красивых кадров были записаны в Греции.
Украинский учебник насмешил
Русско— и украиноязычный сегменты интернета обсуждают учебник истории для восьмиклассников, который был одобрен Министерством образования и науки Незалежной. Авторы сделали все и даже больше, чтобы увлечь школьников с первых страниц. Там рассказана история древних украинских скотоводов, тысячи лет живших на одной и той же территории, упоминается музыкальный гений Незалежной, благодаря которому европейская музыка появилась как явление, ну и конечно космос. Угадайте — чья единственная заслуга в том, что человечество вырвалось во внеземные просторы?
Пятый канал: последние новости
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