Пока вы спали: умер Войнович, ЦСКА взял Суперкубок, украинский учебник шокировал сеть

«Отец» солдата Чонкина скончался на 86-м году жизни. Супруга писателя сообщила, что похороны, скорее всего, пройдут 30 июля. Пятый канал вспомнил творческий путь Владимира Войновича — от всесоюзного кумира до диссидента и живописца-карикатуриста.

ЦСКА 1:0 «Локомотив»

Армейцы в седьмой раз за свою историю взяли Суперкубок России . В финальной игре они одолели железнодорожников, забив единственный мяч в дополнительном периоде. Перед встречей фанаты столичного ЦСКА развернули огромный баннер с надписью «Быть армейцем — значит победить». Не соврали.

Взошла «кровавая» Луна

Жители почти всей планеты вечером 27 июля и в ночь на 28-е могли наблюдать за самым длительным лунным затмением в XXI веке. Более того, космическое явление совпало по времени с другим — так называемым Великим противостоянием Марса. Трудно представить, сколько роликов с кроваво-красной Луной было загружено за это время в сеть, но одни из самых красивых кадров были записаны в Греции

Украинский учебник насмешил