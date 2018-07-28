Какие древнерусские слова мы употребляем до сих пор

Часто ли мы задумываемся о том, какие слова являются исконно русскими, а какие — заимствованными? И какие появились в языке раньше других? Исконно русская лексика неоднородна по своему происхождению и включает несколько слоёв.

Индоевропейская лексика

Как считают исследователи, в V-IV веках до нашей эры существовала индоевропейская цивилизация, к которой относилось множество племен, проживавших на довольно большой территории — от Енисея до Волги. Сначала язык этих племен был общим, но затем от него отпочковались различные локальные наречия, на которых заговорили народы Европы и Азии. Предположительно, именно к этому единому праязыку относятся наименования животных, растений, металлов, минералов, природных явлений, хозяйственных терминов, орудий труда, видов родства: волк, овца, гусь, дуб, мед, медь, бронза, вода, камень, земля, небо, солнце, снег, ночь, лупа, новый, шить, сын, мать, дочь и др.

Общеславянская лексика

У славян тоже был свой праязык, на котором вплоть до VI-VII веков нашей эры говорили древние племена, населявшие территории Вислы , Буга и Днепра. Он стал основой для всех славянских языков, в том числе и древнерусского. По мнению ученых, именно около 2000 общеславянских слов составляют ядро русского словаря. В большинстве случаев это самые употребляемые и нейтральные по стилистике слова, используемые как в письменной, так и устной речи. Среди этих славянизмов много существительных, обозначающих конкретные названия и понятия: горло, голова, сердце, борода, поле, ладонь, лес, гора, клен, береза, корова, конь, медведь, лебедь, рыба, вол, серп, нож, вилы, дверь, стол, ложка, сосед, невод, слуга, гость, друг, пряха, пастух, гончар. Гораздо меньше наименований отвлеченных понятий: воля, вера, грех, вина, слава, счастье, мысль, ярость. Общеславянская лексика включает, например, глаголы: жить, слышать, видеть, врать, ходить, дышать, расти; прилагательные: старый, молодой, хитрый, мудрый; числительные: три, два, один; местоимения: вы, мы, ты; местоименные наречия: где, там, как; а также ряд служебных слов: по, да, и, а, над.

Восточнославянская лексика

Она сформировалась из общеславянского языка в более позднее время — в VII-IX веках нашей эры — и вошла в русский, украинский и белорусский языки. Туда входят, в частности, названия животных и птиц: белка, собака, селезень, галка, снегирь; названия орудий труда: клинок, топор; наименования предметов домашнего обихода: ковш, сапог, рубль, ларец; названия профессий: повар, плотник, мельник, сапожник; наименования различных видов поселений: слобода, деревня; признаки предметов, действия, единицы счета и др. : глупый, мудрый, белый; один, два, три, семь, десять; ветер, гром, гроза, дождь.

Собственно русская лексика

Русский язык в том виде, каким мы его знаем, сформировался лишь после XIV столетия. В это время в нем появились слова, представляющие собой эквиваленты для выражения тех или иных предметов или явлений, которых нет в других, даже близких по происхождению языках, например, лепешка, корчевать, возчик, каменщик, грач, курица. Некоторые исконно русские слова со временем устарели и вышли из обихода. Так, левую руку когда-то называли «шуйцей», а правую — «десницей». Вместо «слева» говорили «ошую», а вместо «справа» — «одесную». «Шульга» означало «левша». Сегодня от этого слова осталась только фамилия — Шульгин. А кто сегодня употребляет слова «семо», «оный», «дабы», «льзя»? Ушли из нашего языка и старославянизмы «глад», «чресла», «лобзать». Зато на протяжении истории в русском языке появлялись все новые и новые заимствования из европейских и азиатских языков, неологизмы, которые в настоящее время стали естественной и неотъемлемой частью нашего лексикона.