Путешествие из Москвы в Россию

Известный экономист Никита Исаев отправился в автотур по стране. Он едет на автомобиле от Москвы до Южно-Сахалинска с 35-ю остановками в городах и пригородах российских регионов. Цель поездки — освещение насущных проблем, с которыми сталкиваются жители России

О своих первых впечатлениях Исаев рассказал нашему изданию. О том, что автор увидит в дальнейшем, вы узнаете из его новых репортажей.

Чемпионат мира по футболу на российской земле отгремел. Наступило наше традиционное национальное состояние — постпраздничное «похмелье». Не будем говорить о подмытом стадионе в Волгограде и рухнувшей набережной в Нижнем. Виновных, конечно, накажут, выводы и даже оргвыводы сделают. Прокомментируют в СМИ, но факта жития прежней жизнью (где, скорее, беспросветно даже не жить, а выживать) это не изменит.

На многих территориях русской глубинки картина как под копирку. В Саратове пообщался с двумя пенсионерами, узнал и условия их жизни, и их мнение по поводу ситуации в стране.

Кстати, по их рассказам, именно в той деревянной развалюхе, где старики живут, останавливался когда-то Стенька Разин. Гордятся (чем-то же нужно). Правда, на вопрос: «Есть ли сейчас такие же бунтари, как он?» рассмеялись. Ответили, что бунтарей сейчас нет — «одни комсомольцы».

Рассказали старики и о том, как им удаётся жить на пенсию. Никак. Живут благодаря помощи детей и небольшим подработкам. Один работает дворником в соседнем магазине за 4 тысячи рублей. Но пенсия у него целых 17 тысяч. А вот второй пенсионер получает от государства всего 9 тысяч рублей. Без поддержки дочери, которая в Москве, не выжил бы. Сетуют и на дорогую медицину, и на развал сельского хозяйства, и на неэффективное руководство области.

Показали, как выглядят реальные дворы в Саратове. Продемонстрировали лестницу к многоквартирному дому, ремонта которой не было, кажется, со дня её установки (никто уж и не помнит, когда это было).

Состояние местных дорог тоже оставляет желать лучшего. Речь не только о некачественном покрытии. На одном из перекрестков с несколькими разворотами, сложной развязкой и… без единого светофора, ощутил себя практически как в Бангкоке . Местные, наверное, привыкли. Но, хотелось бы, что бы регулировалось дорожное движение не только с помощью интуиции водителей.

В столице Мордовии на первый взгляд все еще эйфория от праздника футбола. Но пройди чуть в сторону от главных объектов «мундиаля», и опять привычная картина запустения и выживания.

Район, который называется «ТЭЦ-2». Здесь обветшалые дома, почти развалюхи, готовые, кажется, сложиться даже не от стихии, как в объекты чемпионата в соседних регионах, а от любого ветерка. Здесь же — брошенные строения. «У нас в этом районе даже бомжи не живут», — горестно шутят местные жители.

Развлечений в Саранске практически нет. Краеведческий музей, где организовали выставку плакатов с мировых первенств, да выставка экзотических рыб, если кому нужно.

Беда и с транспортом. Нет, он конечно есть. И маршрутки, и такси, и муниципальный. Но стоимость проезда в такси минимум 100 рублей. Можно проехать в переполненной маршрутке за 17 рублей, но в жару как-то не очень хочется, только по исключительной надобности.

Тамбове рассказали историю о том, как для чиновников приобрели 8 автомобилей экстра-класса за 8,5 миллионов рублей. При этом у области беда с дорогами: на сегодняшний день отмечены 522 ненормативных участка в Тамбовской области (протяженностью 778 км), в том числе в Тамбове — 160 отметок.

Регион страдает от бездорожья и явного недостатка финансирования ремонта дорог. А чиновники демонстрируют интересное решение — сменить автопарк. Собственный, естественно.

Впрочем, может это только кажется, что жизнь в Тамбовской области — не сахар? Ведь даже школьники там живут как миллионеры — для новой школы в Мичуринске закупили шторы за 5,5 миллионов рублей…

Во Владимире , кроме ставшего уже нарицательным фонтана губернатора Орловой, говорят о свалке в Киржачском районе.

В состав Филипповского поселения входят 12 деревень, пара поселков и около ста СНТ. Населенные пункты расположены по периметру соснового бора, прекрасного во всех отношениях. Я специально сделал крюк, дабы посмотреть резонансное место с организацией в настоящем сосновом бору мусорной свалки на площади 1200 га. То есть, там сейчас как раз этот лес. Но решено сделать из него свалку бытовых, медицинских и вроде даже химических отходов.

Киржачский район недалеко от Московской области , а ее жители так плешь уже проели своему губернатору Воробьеву, что побеждать ему на грядущих выборах без обещания убрать свалки из собственных владений — никак. Вот и валят все во Владимирскую область . Воняет вокруг жутко, полагаю, стихийные свалки рядом уже пошли.

Пообщался с местными гражданами, и даже с активистами. Но видеокамеры они боятся. Все против свалок, трубят во все трубы. Но прокуратура стоит на своём: свалке быть!

Люди уже открыто говорят, что бизнес прокурорский, вернее генпрокурорский…

При этом проекты Орловой по созданию логистического терминала «Сухой порт», строительству оперного театра и набережной во Владимире, «Диснейленда» в Загородном парке и аэропорта в Добрынском так и остались громкими обещаниями губернатора. Люди уходят из малого бизнеса.

В общем, весьма краткосрочный эффект новая дымовая «мундиалевская» завеса оказала. Да и остальные завесы, те, что, казалось бы «поплотней» — Крым Сочи , и обслуживающий это бесконечный парад онлайн пропаганды на федеральном ТВ, уже не справляются.

Люди без хлеба и зрелищ «держатся» и молча вымирают на нескольких вещах.

Первая: русский страх — люди даже боятся говорить на камеру. Как, например, в Ртищево , откуда я вёл по скайпу видеотрансляцию. Владелец кафе за кадром всю подноготную про беспредел местный выложил, но запись попросил не вести.

Вторая — русская лень. В Саратове заснял любопытный эпизод, как там насыпают асфальт на дорогах. Большая его часть летит куда угодно, но вовсе не туда, куда нужно. И никто и не думает поправить.

Третья: сакральность фигуры Царя (это повсеместно). А также воровство того, что плохо лежит, ибо оно ничьё.

Короче, мы всех победили в мире, в девяностые было ещё хуже. И самое главное, базовое — «лишь бы не было войны».

Проехав пять регионов, в каждом из которых мы заезжали не только в областной центр, но и в небольшие города и деревни, задумался о том, что, похоже, «зрелища» власть делает только для себя: основание «попилить» и затем «потусить». А выдача нормы «хлеба» на выживание народу — это уже оказывается лишним.

Выжили же в блокадном Ленинграде . И эти тоже выживут: «В войну и не такое терпели».

Народ вполне замещается по стране ещё более выживаемым среднеазиатским. И те работают как китайцы в главных отраслях: нефтегазовой и сфере услуг. Да и сами себе пропитание находят. Нация наша вымирает…

Я знал ведь всё это и раньше на теоретическом уровне. Но до этого путешествия по реальной России не копал глубже. Теперь понимаю — и повышение возраста пенсионного съедят! Да всё что угодно съедят! Христианское смирение обернулось ядовитым плющом, победившим все живое.

Спросите меня — и что делать? А ничего без внешнего фактора здесь не поменяется, чему власть активно сопротивляется.

А когда последний раз русский народ пытался, исходя из собственного желания, повлиять на власть? Да 200 лет назад, перед пугачевским восстанием. Любые другие бунты после, так или иначе, всегда затевались с подачи извне.

Вернемся чуть ближе — в 90-е. Госпереворот 1991-го года недаром оставлен без названия. Ничего ведь после него и не изменилось.

Запуган сейчас русский народ. Сам себе и власти нашей толчок, увы, не даст. А это, по сути — путь к новой гражданской войне. Главная задача сейчас — не допустить такого сценария. Именно поэтому просыпаться народу нужно. Поэтому самим себя нужно брать за шкирку и учиться добиваться от власти того, чтобы она к нам прислушивалась. А иначе сюжет один: более-менее живые люди сбегут, а остальные вымрут за два-три поколения. И не будет больше нашей России.