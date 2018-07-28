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В США посреди улицы приземлился самолет
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В США посреди улицы приземлился самолет 

Свободная пресса 59 минут назад
На одной из улиц американского города Чикаго совершил аварийную посадку самолет. Перед этим пилоту пришлось пролететь под пешеходным мостом. Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.
Как пишет «Экономика сегодня», пилот сообщил диспетчерам, что ему не удастся добраться до аэропорта Мидуэй, затем связь с ним пропала. После приземления самолет с проезжей части вручную оттолкали сотрудники экстренных служб.
Ранее «СП» писала, что вблизи деревни Дракино потерпел крушение спортивный легкомоторный самолет ZLIN 326. Погибли два человека. Одной из жертв стал чемпион мира по авиационной акробатике Игорь Турик. В 2014 году он был признан чемпионом мира по аэроакробатике на самолетах Як-52 в командных соревнованиях. В 2017 году стал бронзовым призером чемпионата мира на Як-52.
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