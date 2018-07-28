Накануне выборов в Москве обнаружили 35 тысяч «мертвых душ» без права голоса

27 июля в конференц-зале Red Square на Охотном ряду состоялся круглый стол на тему «Защита прав жителей общежитий города Москвы : проблемы и решения». Открывая мероприятие, председатель движения «Надежда России» Нина Останина отметила, что проблема очень давняя и затрагивает судьбы десятков тысяч людей, их права на жилье.

Координаторы инициативных групп рассказали, что против них по-прежнему ведется политика выселения, несмотря на то, что мэр Москвы давно потребовал от подчиненных навести порядок с документами людей, проживающих в бывших ведомственных общежитиях, переданных теперь на баланс города, и больше никого не выселять. В городе по-прежнему есть общежития, где людям отказывают в заключении договора социального найма под надуманными предлогами. Общежития приватизируются частными фирмами, а потом переводятся в нежилой фонд. При этом сами условия проживания в этих общежитиях катастрофически непригодны для жизни.

Одна из активисток продемонстрировала свой паспорт, в котором отсутствуют какие-либо отметки о регистрации по месту жительства или хотя бы по месту пребывания. Это, подчеркнула она, отнюдь не единичный случай. И взрослые, и дети, проживающие в по сути брошенных на произвол судьбы общежитиях столицы, имеют точно такие же документы. А это значит, что поступление в школы, детские сады и вузы, равно как и получение положенных государством услуг вроде бесплатной медицинской помощи, им попросту недоступны.

Руководитель одной из инициативных групп Анна Рожкова отметила, что проживающие в общежитиях фактически лишены права голоса. «Мы, являясь собственниками своих комнат, не можем собрать собрание собственников жилья, выбрать управляющую компанию. Мы лишены права голоса, мы фактически в кабале», — рассказала она.

По словам Нины Останиной, жители этих общежитий на ближайших выборах не смогут нигде проголосовать, поскольку нигде не зарегистрированы по месту жительства, и, следовательно, не прикреплены ни к какому избирательному участку. И число таких «мертвых душ» достигает 35 тысяч человек.

Присутствовавший на мероприятии кандидат в мэры Москвы от КПРФ и объединенных лево-патриотических сил Вадим Кумин , говоря о путях решения данной проблемы, заявил:

— Здесь встает один вопрос — есть у московской власти политическая воля принять ответственность на себя или ее нет? Я говорил на эту тему с представителями власти, и они в один голос сказали мне — это нерешаемый вопрос. И это высшая власть в городе! Значит, они просто не хотят заниматься осуществлением своих полномочий. Они хотят отвечать за красивые стройки, они хотят отвечать за бизнес, но не хотят отвечать за то, что происходит с жителями. Я не понимаю, что значит «нерешаемый вопрос». Вопрос всего лишь в принятии одного постановления. Но власть этого не хочет, она понимает, что потом последуют большие расходы, ведь речь идет о 35 тысячах человек. Власть предпочитает не замечать проблему, но разве это политика ответственной власти? Вот Сергей Собянин недавно заявил, что принимает на себя ответственность за здравоохранение. А за людей разве не надо принимать ответственность? Понятно, что сейчас в правовом поле уже не разобраться в этой проблеме, но ведь есть еще и человеческая правда. И мэр, как человек, должен бы был сказать — я принимаю ответственность за людей, я представляю себя на вашем месте. Я не понимаю, почему эта проблема «нерешаема». Взять и принять соответствующее постановление — дело одной минуты. Но поскольку у нас такая власть, давайте каждый день будем ставить перед ней соответствующий вопрос, и пусть нам Сергей Семенович и правительство ответят, как такое возможно в нашей стране и в городе, которым мы гордимся.

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