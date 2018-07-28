Участники конкурса «Военное ралли» провели все подготовительные занятия

Церемония открытия международного конкурса пройдёт 29 июля в 11 часов на центральной площади Арата города Кызыл

Участники международного конкурса «Военное ралли», который стартует в Кызыле, завершили занятия по медицинской подготовке, военной топографии и использованию средств связи, которые предшествуют началу конкурса.

Узбекистана, Китая и Сегодня в учебном корпусе мотострелкового соединения Центрального военного округа с командами России Египта прошли занятия по работе на средствах связи шестого поколения «Азарт» и практические занятие с аппаратурой спутниковой навигации «Орион», которые будут использоваться в ходе прохождения маршрутов в горно-пустынной местности.

В парке боевых машин завершены работы по техническому осмотру и заправке автомобильной технике дизельным топливом.

Церемония открытия международного конкурса «Военное ралли» пройдёт 29 июля в 11 часов на центральной площади Арата города Кызыл.