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Участники конкурса «Военное ралли» провели все подготовительные занятия
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Участники конкурса «Военное ралли» провели все подготовительные занятия 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Церемония открытия международного конкурса пройдёт 29 июля в 11 часов на центральной площади Арата города Кызыл.
Участники международного конкурса «Военное ралли», который стартует в Кызыле, завершили занятия по медицинской подготовке, военной топографии и использованию средств связи, которые предшествуют началу конкурса.
Сегодня в учебном корпусе мотострелкового соединения Центрального военного округа с командами России, Узбекистана, Китая и Египта прошли занятия по работе на средствах связи шестого поколения «Азарт» и практические занятие с аппаратурой спутниковой навигации «Орион», которые будут использоваться в ходе прохождения маршрутов в горно-пустынной местности.
В парке боевых машин завершены работы по техническому осмотру и заправке автомобильной технике дизельным топливом.
Церемония открытия международного конкурса «Военное ралли» пройдёт 29 июля в 11 часов на центральной площади Арата города Кызыл.
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