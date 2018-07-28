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Почти 29 млн: еще пять предприятий Крыма получат деньги из бюджета
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Почти 29 млн: еще пять предприятий Крыма получат деньги из бюджета 

РИА Новости Крым 58 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. В Крыму пять предприятий получат финансовую поддержку из республиканского бюджета в сумме почти 29 млн рублей. Об этом сообщила министр финансов РК Ирина Кивико.
По ее словам, решение о выделении средств приняла конкурсная комиссия по предоставлению субсидий юридическим лицам из бюджета Республики в целях оказания им финподдержки через механизм удешевления кредитов, финансовой аренды (лизинга).
Кивико напомнила, что в этом году такая процедура проводится уже третий раз. Предприятия, прошедшие конкурсный отбор, относятся к различным сферам деятельности: выращивание зерновых, зернобобовых культур, животноводство, полиграфическая деятельность, производство цемента, т.д.
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"С начала года с учетом июльских выплат через механизм удешевления кредитов и лизинга из бюджета Республики оказана финансовая поддержка на развитие 21 крымскому предприятию в размере около 67 млн рублей, что составляет более 85% от предусмотренных в текущем году бюджетных средств на эти цели", — цитирует Кивико пресс-служба Минфина РК.
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