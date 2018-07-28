Для россиян придумали налог на велосипеды 

Краснодар. 28 июля — Новая Кубань. В России могут ввести утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы. С данной инициативой обратился зампред правительства России Дмитрий Козак к Министерству промышленности на совещании о мерах поддержки алюминиевой промышленности. Целью нововведения является увеличение спроса на алюминиевую продукцию.
Руководитель Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии Павел Шмидов предположил, что стоимость утилизационного сбора составит 10 процентов от стоимости велосипеда.
Ожидается, что введение утилизационного сбора повысит лишь стоимость зарубежных велосипедов, а цена велосипедов российских производителей останется на прежнем уровне.
Если инициатива Кабмина придется по душе Минпромторгу России, то новый законопроект будет подготовлен к 1 октября 2019 года.