Для россиян придумали налог на велосипеды

Руководитель Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии Павел Шмидов предположил, что стоимость утилизационного сбора составит 10 процентов от стоимости велосипеда.

Ожидается, что введение утилизационного сбора повысит лишь стоимость зарубежных велосипедов, а цена велосипедов российских производителей останется на прежнем уровне.

Если инициатива Кабмина придется по душе Минпромторгу России, то новый законопроект будет подготовлен к 1 октября 2019 года.