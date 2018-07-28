Закурить не найдется!

Когда американские коллеги-журналисты предложили мне съездить на табачную фабрику, я, честно сказать, не запрыгал от восторга. Ну фабрика, ну табачная, я и без американцев повидал фабрик немало, но что делать, не огорчать же коллег! Поехали.

От Нью-Йорка до Вирджинии путь неблизкий, было время вспомнить, как я лет десять назад бросал курить. Да, это было не просто! Во-первых, от курева я пытался отказаться не раз и не два. Чего только не делал: дымил «Беломором» и махоркой, чтобы вызвать отвращение к табаку. Терпел без сигарет, скажем, неделю, и все это время нестерпимо хотелось затянуться, по ночам снилось, что курю. Превращался в злого неврастеника, грубил близким и… снова закуривал. А бросил сразу и очень просто. Когда родилась внучка, я подумал: а зачем ей такой дед, от которого постоянно несет табаком? И все, и забыл, надеюсь навсегда эту проклятую привычку!..

Когда прибыли, я понял, что таких фабрик мне видеть не приходилось. Не цеха, а сады, не столовые, а настоящие рестораны, отлично оборудованные зоны отдыха, спортзал, короче, не фабрика, а курорт. Сопровождавший меня менеджер пояснил: здесь все сделано по предложению рабочих. Сначала наняли будущих тружеников, потом выслушали их предложения и только потом построили предприятие…

Что еще мне запомнилось: почти все здешние работницы (коллектив фабрики в большинстве своем женский) курили. Не покуривали, а жадно дымили прямо у конвейера почти без перерыва…

И тут мне пришел в голову простой вопрос: а для чего все это промышленное великолепие? Отбросим в сторону немалую прибыль, социальные, культурные и спортивные программы, в которых участвуют производители сигарет. Что остается? Остается… смерть. А что же еще? Надеюсь, никто не будет оспаривать прямую связь курения и онкологии? Не секрет, кстати, что по итогам «работы» той самой фабрики один за другим скончались от рака легких четверо «ковбоев», участвовавших в рекламе знаменитых американских сигарет.

Всем ли курильщикам приходит в голову эта самая очевидная мысль? Увы! В России все еще «дымят» 26 процентов населения (пять лет назад эта цифра равнялась 40 процентам, и мы занимали первое место в мире по этому печальному показателю). Да, ряды курильщиков редеют, но ведь и дымящая четверть населения, согласитесь, тоже немало. Меня, москвича, огорчает и тот факт, что и в столице доля курильщиков ничуть не меньше.

Ни в коем случае не хочу упрекать медиков и других специалистов, проводящих в Москве антитабачные мероприятия. Напомню, в мае во Всемирный день без табака на ВДНХ с успехом прошла акция «Время бросить курить». Те, кто не в состоянии самостоятельно отказаться от опасной привычки, смогли поговорить с врачами, задать вопросы ведущим столичным психиатрам-наркологам, получить рекомендации и пройти скрининг-диагностику. Свой вклад внесли и законодатели. Авторы недавнего исследования считают, что снижение числа курильщиков стало наблюдаться сразу же после принятия закона, ограничивающего курение в общественных местах. Думаю, не я один заметил: на столичных улицах сегодня почти не встретишь человека с сигаретой, курить становится попросту не модным.

Да, борьба с куревом развернулась нешуточная. Но и производители сигарет не собираются переходить на выпуск леденцов. Какие только соблазны не пускают они в ход. Вот лишь несколько отрывков из рекламы курева. «Сигаретный дым не горчит и оставляет приятное, сладкое, долгоиграющее послевкусие, какого не встречается у конкурентов», «Черри с ромом. Этот вкус уникален», «Кофейный аромат и полное отсутствие соперников создают вокруг этих сигарет ауру загадочности»… Никто, конечно, не пишет в своих буклетах о том, какие именно добавки входят в состав табака. И уж, конечно, никаких намеков насчет того, что табачный дым содержат более 3 000 химических соединений, часть из которых -смертельные канцерогены.

Мой прошлый опыт заядлого курильщика говорит об одном: никто, кроме вас самих, ребята, не заставит вас отказаться от курева. Помочь — помогут, но самое важное решение за вами. Соберите волю в кулак, откажитесь от никотина, и взамен вы получите свободу. Оно того стоит!