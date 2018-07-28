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В отдаленном районе Саратовской области откроют новый спортивный комплекс
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В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину
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В отдаленном районе Саратовской области откроют новый спортивный комплекс
АиФ
1 час назад
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В Озинском районе
Саратовской области
построили новый спортивный комплекс, депутат
ГосДумы
Николай Панков в своём информационном канале сообщил, что примет участие в торжественной церемонии открытия.
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