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В отдаленном районе Саратовской области откроют новый спортивный комплекс
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В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину

В отдаленном районе Саратовской области откроют новый спортивный комплекс 

АиФ 1 час назад
В Озинском районе Саратовской области построили новый спортивный комплекс, депутат ГосДумы Николай Панков в своём информационном канале сообщил, что примет участие в торжественной церемонии открытия.
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