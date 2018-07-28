Шашка гурда и другое оружие, которым воевали чеченцы

Кавказ всегда был местом сражений и войн. Сызмальства здесь каждый мужчина носил на поясе кинжал, а повзрослев — шашку. Вайнахи сами добывали сырьё и ковали клинки, изготавливали пистолеты и ружья. Расцвет оружейного мастерства у них учёные относят к началу XIX века. О кавказских шашках писали поэмы. Говорят, что ими можно перерубить кузнечные клещи, отсечь кусок наковальни, рассечь бурку, а на самом клинке при этом не остаётся и зазубрины.

Исследователи истории чеченского оружия рассказывают о мастере Телхиге, который в конце XIX века для ковки кинжалов использовал швейные иглы, которые поставлялись из Англии ! Сами иглы было видно в клинке, но кинжал имел превосходное качество. А учёный Григорий Вертепов писал о таком кинжале, клинок которого с одной стороны был зазубрен и мог пилить любую сталь.

Кинжал кама

Кама — возможно, древнейшее оружие на территории Чечни . До XIX века он был больше похож на короткий меч: ширина достигала девяти сантиметров, длина — шестидесяти. Долы (продольные жолобы) иногда отсутствовали, а иногда их было несколько. Вайнахские клинки отличались своеобразным выполнением: дол на одной стороне клинка был выше, чем на другой. Это делало клинок кама плоским и лёгким. После окончания Кавказской войны на смену массивным и тяжёлым кинжалам пришли более лёгкие и красивые, богато украшенные.

Калдам

Холодное оружие калдам использовалось в горах Чечни ещё до прихода в эти края ислама. Сведений о нём мало. Он был похож на меч, имел широкий, прямой, однолезвийный клинок. Калдаму больше всего соответствует палаш Ниса-Тур (он же прямая шашка), который был распространён на границе с Грузией . На ранних калдамах изображали крест, который можно встретить на древних башнях вайнахов.

Шашка гурда

Этимологию слова «шашка» связывают с черкесским словом «сашхо», что означает длинный нож. Стать владельцем шашки с клеймом груда было честью для горца, казака или офицера царской армии. В умелой руке шашка могла перерубить ствол ружья, разрубить панцирь или кольчугу. Она высоко ценилась, и нередко над телом уже погибшего владельца разыгрывалось целое сражение, чтобы завладеть ею.

О названии шашки до сих пор спорят лингвисты. Среди местных краеведов популярна версия, что оно идёт от имени чеченского тайпа гордалой и, соответственно, аула Гордали, в котором жила династия оружейников. Уже в XIXвеке гурда была редкостью, встречались подделки. Старики вспоминают, что с неожиданной смертью последнего мастера был утерян секрет гурды.

Знаток художественного оружия Эдуард Ленц считал, что название шашки происходит от древнеперсидского слова «кард» или от новоперсидского «ghurd», что означает меч или большой нож. Или от турецкого «курдде» (тесак).

Шашка терс-маймал

Шашка с клеймом терс-маймал (с чеченского переводится как «ревущая обезьяна») была легка, словно перо, упруга, как виноградная лоза, и остра как бритва и «секла гвозди, точно сахар». Вайнахские оружейники делали её очень гибкой, клинок терс-маймал можно было свернуть и поместить в сито. В названии шашки слышатся арабские слова «турс» и «маймун» — щит и меч. Так полагает историк Ахмад Сулейманов.

Шашка имела особый свист при сильных взмахах, который наводил ужас на противника. По мнению профессора Ибрагима Алироева, шашка с клеймом волка попала в Чечню с Востока и настолько понравилась вайнахам, что они стали делать такие же. Другие исследователи указывают на европейский след и считают, что клинки появились в Чечне в XIV-XV столетиях, перекочевав из колхидских могил генуэзских купцов. В пользу этой версии говорят находки в Чечне оружия, клеймённого буквами «НМ». Эти клинки были выкованы во Франции для свиты крестоносца Монморанси.

Огнестрельное оружие

О том, что чеченские мастера изготавливают огнестрельное оружие, чиновники сообщали уже в XVII веке. Сначала было освоено производство фитильных ружей, а после — кремниевых. Производство винтовок сосредоточилось в селениях Шикарой, Карте и Шуаны. В 1834 году капитан царской армии Иван Норденстамм докладывал, что ружья у горцев бьют дальше русских, и стреляют местные лучше русских солдат.

Вайнахские ружья именовались мажар топп. В XIX веке были знамениты нарезные ружья оружейника Дуска из селения Дарго. Сам имам Шамиль запретил продавать их противнику. В Дарго даже сумели наладить производство пушек.

Сохранилось имя мастера Бетир-ха (1820-1925 гг.), который делал превосходные пистолеты.

После войны местный булат стал вытесняться привезённым железом, а уникальные изделия — массовым производством. Приход к власти коммунистов поставил крест на изготовлении оружия. С 1929 года было запрещено делать даже кинжалы и сабли.

Сейчас чеченские мастера работают над тем, чтобы вернуть холодному оружию былую славу.