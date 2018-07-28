Из предвыборной гонки в ЯНАО выбыли два претендента 

Вчера, 27 июля, был последний день, когда на муниципальные выборы кандидаты могли представить документы для регистрации. По дополнительным выборам в Законодательное Собрание ЯНАО этот срок наступил в среду, 25 июля.
Андрей Гиберт, председатель Избирательной комиссии ЯНАО, на брифинге напомнил, что на оба уровня выборов выдвинулось 55 кандидатов. Тридцать два из них представляют парламентские партии — «ЕДИНУЮ РОССИЮ», ЛДПР И КПРФ, остальные — самовыдвиженцы.
Зарегистрированы как кандидаты уже 19 человек. Двоим отказано из-за недостаточного количества достоверных подписей. В первом случае речь идет о Ринате Назырове, который выдвигал свою кандидатуру на досрочные выборы главы Красноселькупского района. Во втором — о Николае Харючи, который заявил о своем желании участвовать в досрочных выборах главы Тазовского района. От них самих жалоб не поступало: посмотрев результаты, они согласились с решением территориальных комиссий.
Андрей Гиберт отметил, что проверки представленных документов и сведений продолжаются, у двух человек, фамилий которых не называлось, выявлены судимости.
— Закон дает им право баллотироваться, поскольку у одного не тяжкое преступление, а со дня погашения судимости второго прошло десять лет, — сказал Андрей Гиберт.
Полный список тех, кто появится в бюллетенях, станет известен к 6 августа. На этот же день запланирована жеребьевка по распределению эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на допвыборы в Законодательное Собрание ЯНАО и выборы губернатора Тюменской области.
Добавим, в пятницу, 27 июля, в Избирком Тюменской области документы для регистрации представили сразу три кандидата. По информации официального сайта комиссии, в первой половине дня лично представил документы врио губернатора области Александр Моор, выдвинутый Тюменским региональным отделением «ЕДИНОЙ РОССИИ». Во второй половине дня обязательную процедуру выполнил Иван Левченко (Тюменское областное отделение партии КПРФ. Третьим посетил избирком Артем Зайцев, выдвинутый Тюменский региональным отделением ЛДПР. Еще два кандидата — Владимир Пискайкин (региональное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и Лариса Шакурова (региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ) — должны представить документы до 18 часов 30 июля.