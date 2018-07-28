Из предвыборной гонки в ЯНАО выбыли два претендента

Вчера, 27 июля, был последний день, когда на муниципальные выборы кандидаты могли представить документы для регистрации. По дополнительным выборам в Законодательное Собрание ЯНАО этот срок наступил в среду, 25 июля.

Зарегистрированы как кандидаты уже 19 человек. Двоим отказано из-за недостаточного количества достоверных подписей. В первом случае речь идет о Ринате Назырове, который выдвигал свою кандидатуру на досрочные выборы главы Красноселькупского района. Во втором — о Николае Харючи, который заявил о своем желании участвовать в досрочных выборах главы Тазовского района. От них самих жалоб не поступало: посмотрев результаты, они согласились с решением территориальных комиссий.

Андрей Гиберт отметил, что проверки представленных документов и сведений продолжаются, у двух человек, фамилий которых не называлось, выявлены судимости.

— Закон дает им право баллотироваться, поскольку у одного не тяжкое преступление, а со дня погашения судимости второго прошло десять лет, — сказал Андрей Гиберт.

Полный список тех, кто появится в бюллетенях, станет известен к 6 августа. На этот же день запланирована жеребьевка по распределению эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на допвыборы в Законодательное Собрание ЯНАО и выборы губернатора Тюменской области