Вооруженные силы РФ получат новинки в области стратегического вооружения

В ближайшие годы Вооруженные силы России получат на вооружение высокоточное оружие, а также новинки в области стратегического вооружения.

Как рассказал заместителя председателя Военно-промышленной комиссии РФ Юрий Борисов на совещании в Красноярске , говоря о программе вооружения 2018-2027 годов, ВС РФ получат высокоточное оружие, серьезные информационные системы, а также новинки в области стратегического вооружения.

По его словам, стратегическое оружие разрабатывают в Красноярске.