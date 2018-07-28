Ещё
Вооруженные силы РФ получат новинки в области стратегического вооружения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину

Вооруженные силы РФ получат новинки в области стратегического вооружения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Заместителя председателя Военно-промышленной комиссии РФ Юрий Борисов рассказал о военных новинках, которые вскоре получат ВС России.
В ближайшие годы Вооруженные силы России получат на вооружение высокоточное оружие, а также новинки в области стратегического вооружения.
Как рассказал заместителя председателя Военно-промышленной комиссии РФ Юрий Борисов на совещании в Красноярске, говоря о программе вооружения 2018-2027 годов, ВС РФ получат высокоточное оружие, серьезные информационные системы, а также новинки в области стратегического вооружения.
По его словам, стратегическое оружие разрабатывают в Красноярске.
ТК «Звезда»: последние новости
«Кровавая луна» взошла над Храмом Посейдона: завораживающие кадры затмения Праздник всех православных христиан: со дня крещения Руси исполняется 1030 лет Россияне увидят самое длительное в XXI веке затмение Луны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину417
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы51
Дачникам вновь усложнили жизнь65
НАТО готовится напасть на Россию64
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной1147
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение