Новый спорткомплекс в Озинках принял первые соревнования

На новом спорткомплексе открытого типа в Озинках состоялись первые соревнования по мини-футболу и баскетболу, работы по обустройству спортплощадки рядом со общеобразовательной и спортивной школами в райцентре Озинки были начаты 29 мая.

В рамках проекта появилось футбольное поле со всепогодным покрытием. Предполагается, что зимой поле можно будет использовать как каток. Возведены площадки для занятий волейболом и баскетболом, беговые дорожки, площадка для воркаута и территория для сдачи нормативов ГТО.

Напомним, в рамках рабочей поездки в Озинский район Вячеслав Володин поставил задачу сдать спортплощадку в июле этого года. Кроме того, в ближайшее время такие спортивные площадки появятся в Романовском районе, в Александрово-Гайском районе, в Комсомольском поселке г. Саратова (рядом со школой № 39) и в г. Балаково (рядом со школой № 27). Всего же благотворительный проект Вячеслава Володина предполагает строительство 14 спортивных площадок в районах Саратовской области

Тренер по баскетболу Наталья Суздальцева уверена, что качество тренировок ее воспитанников теперь повысится на порядок.

«У нас появилась возможность заниматься не только в спортивных залах, но и на этом прекрасном стадионе, в любую погоду. Озинские ребята часто занимали призовые места на областных, всероссийских соревнованиях, теперь у них ещё больше возможностей, чтобы тренироваться и побеждать».

Тамара Лукьянчикова, почётный гражданин Озинок, преподаватель истории, приехала сюда ещё в пятидесятых годах, на целину. Считает, что с появлением нового спорткомплекса жизнь в посёлке изменится к лучшему.

«Такого спортивного сооружения у нас не было никогда. У моего поколения было поле и два столбика вместо ворот, вот и весь стадион. И я рада за нашу молодёжь, своих учеников, что они могут заниматься спортом в самых современных условиях», — считает она.

Депутат Государственной Думы Николай Панков подчеркнул, что строительство спорткомплексов ведётся на спонсорские средства, без привлечения бюджетных денег, и должны быть всегда открыты и полностью бесплатны для людей.