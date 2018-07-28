Новый спорткомплекс в Озинках принял первые соревнования 

На новом спорткомплексе открытого типа в Озинках состоялись первые соревнования по мини-футболу и баскетболу, работы по обустройству спортплощадки рядом со общеобразовательной и спортивной школами в райцентре Озинки были начаты 29 мая.
В рамках проекта появилось футбольное поле со всепогодным покрытием. Предполагается, что зимой поле можно будет использовать как каток. Возведены площадки для занятий волейболом и баскетболом, беговые дорожки, площадка для воркаута и территория для сдачи нормативов ГТО.
Напомним, в рамках рабочей поездки в Озинский район Вячеслав Володин поставил задачу сдать спортплощадку в июле этого года. Кроме того, в ближайшее время такие спортивные площадки появятся в Романовском районе, в Александрово-Гайском районе, в Комсомольском поселке г. Саратова (рядом со школой № 39) и в г. Балаково (рядом со школой № 27). Всего же благотворительный проект Вячеслава Володина предполагает строительство 14 спортивных площадок в районах Саратовской области.
Тренер по баскетболу Наталья Суздальцева уверена, что качество тренировок ее воспитанников теперь повысится на порядок.
«У нас появилась возможность заниматься не только в спортивных залах, но и на этом прекрасном стадионе, в любую погоду. Озинские ребята часто занимали призовые места на областных, всероссийских соревнованиях, теперь у них ещё больше возможностей, чтобы тренироваться и побеждать».
Тамара Лукьянчикова, почётный гражданин Озинок, преподаватель истории, приехала сюда ещё в пятидесятых годах, на целину. Считает, что с появлением нового спорткомплекса жизнь в посёлке изменится к лучшему.
«Такого спортивного сооружения у нас не было никогда. У моего поколения было поле и два столбика вместо ворот, вот и весь стадион. И я рада за нашу молодёжь, своих учеников, что они могут заниматься спортом в самых современных условиях», — считает она.
Депутат Государственной Думы Николай Панков подчеркнул, что строительство спорткомплексов ведётся на спонсорские средства, без привлечения бюджетных денег, и должны быть всегда открыты и полностью бесплатны для людей.
«Горжусь тем, что первый такой стадион международного уровня появился именно в Озинках — там, где начинается Россия. Здесь сильная спортивная школа, мастера спорта, которые, не имея таких возможностей, сумели добиться высоких результатов. При новых, современных возможностях, уверен, результаты будут ещё лучше. Ведь это главная задача таких проектов — создать для детей современные условия, чтобы они могли раскрыть свои способности, укрепить здоровье».