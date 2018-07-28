Ещё
Новый спорткомплекс в Озинках принял первые соревнования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый спорткомплекс в Озинках принял первые соревнования 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На новом спорткомплексе открытого типа в Озинках состоялись первые соревнования по мини-футболу и баскетболу, работы по обустройству спортплощадки рядом со общеобразовательной и спортивной школами в райцентре Озинки были начаты 29 мая.
В рамках проекта появилось футбольное поле со всепогодным покрытием. Предполагается, что зимой поле можно будет использовать как каток. Возведены площадки для занятий волейболом и баскетболом, беговые дорожки, площадка для воркаута и территория для сдачи нормативов ГТО.
Напомним, в рамках рабочей поездки в Озинский район Вячеслав Володин поставил задачу сдать спортплощадку в июле этого года. Кроме того, в ближайшее время такие спортивные площадки появятся в Романовском районе, в Александрово-Гайском районе, в Комсомольском поселке г. Саратова (рядом со школой № 39) и в г. Балаково (рядом со школой № 27). Всего же благотворительный проект Вячеслава Володина предполагает строительство 14 спортивных площадок в районах Саратовской области.
Тренер по баскетболу Наталья Суздальцева уверена, что качество тренировок ее воспитанников теперь повысится на порядок.
«У нас появилась возможность заниматься не только в спортивных залах, но и на этом прекрасном стадионе, в любую погоду. Озинские ребята часто занимали призовые места на областных, всероссийских соревнованиях, теперь у них ещё больше возможностей, чтобы тренироваться и побеждать».
Тамара Лукьянчикова, почётный гражданин Озинок, преподаватель истории, приехала сюда ещё в пятидесятых годах, на целину. Считает, что с появлением нового спорткомплекса жизнь в посёлке изменится к лучшему.
«Такого спортивного сооружения у нас не было никогда. У моего поколения было поле и два столбика вместо ворот, вот и весь стадион. И я рада за нашу молодёжь, своих учеников, что они могут заниматься спортом в самых современных условиях», — считает она.
Депутат Государственной Думы Николай Панков подчеркнул, что строительство спорткомплексов ведётся на спонсорские средства, без привлечения бюджетных денег, и должны быть всегда открыты и полностью бесплатны для людей.
«Горжусь тем, что первый такой стадион международного уровня появился именно в Озинках — там, где начинается Россия. Здесь сильная спортивная школа, мастера спорта, которые, не имея таких возможностей, сумели добиться высоких результатов. При новых, современных возможностях, уверен, результаты будут ещё лучше. Ведь это главная задача таких проектов — создать для детей современные условия, чтобы они могли раскрыть свои способности, укрепить здоровье».
АиФ: последние новости
Студенты РУДН прошли практику в саратовском филиале «Управление отходами» Панков: Парламент во главе с Володиным способен справиться со всеми вызовам Коммунальщики опровергли информацию об отключении воды в Кировском районе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин48
Лавров ответил на требование Армении185
Решена судьба визовых центров в России30
В Госдуме обрадовали россиян172
«От смеха читать не смог»: что не так с украинским учебником277
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США В мире
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение