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В РПЦ в праздник Крещения Руси предостерегли от увлечения неоязычеством
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В РПЦ в праздник Крещения Руси предостерегли от увлечения неоязычеством 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Неоязычество в современном мире часто связано с радикальным национализмом и может представлять угрозу для государства, особенно — для многонациональной общности людей, заявил в субботу РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью по случаю 1030-летия Крещения Руси.
"В условиях духовного, социального, экономического кризиса сопряженный с неоязычеством культ силы становится опасным. Неоязычество также связано с радикальным национализмом, а это может представлять угрозу и для государства, особенно, если оно такое крупное и многонациональное, как Россия. Неслучайно неоязыческие убеждения популярны среди нынешних украинских радикальных националистов", — сказал митрополит Иларион.
Он напомнил, что еще не так давно в Киеве неоязычники рубили кресты, сжигали храмы и осквернили памятник святому князю Владимиру. Глава ОВЦС, однако, призвал не забывать уроки истории.
По словам митрополита Илариона, в новейшей истории европейских цивилизаций были попытки возвращения к неоязычеству, даже на уровне государственной идеологии — как это было в Германии при Третьем рейхе, — но эти попытки потерпели поражение.
"Славянское неоязычество выглядит особенно жалко: ведь если не считать общеизвестных подделок вроде «Велесовой книги», все реальные исторические сведения о почитавшихся славянами божествах сохранились лишь благодаря фрагментарным упоминаниям христианских письменных источников. Любая попытка реконструкции культов и ритуалов дохристианской Руси не более исторична и достоверна, чем ролевые игры поклонников Толкиена", — отметил архиерей.
В то же время дохристианская, языческая Русь была известна цивилизованному миру, в основном, своими разбойничьими набегами, дикими нравами и богатыми возможностями торговли, прежде всего, рабами, признал представитель Русской церкви.
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