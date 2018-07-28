В РПЦ в праздник Крещения Руси предостерегли от увлечения неоязычеством

МОСКВА , 28 июл — РИА Новости . Неоязычество в современном мире часто связано с радикальным национализмом и может представлять угрозу для государства, особенно — для многонациональной общности людей, заявил в субботу РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью по случаю 1030-летия Крещения Руси.

"В условиях духовного, социального, экономического кризиса сопряженный с неоязычеством культ силы становится опасным. Неоязычество также связано с радикальным национализмом, а это может представлять угрозу и для государства, особенно, если оно такое крупное и многонациональное, как Россия . Неслучайно неоязыческие убеждения популярны среди нынешних украинских радикальных националистов", — сказал митрополит Иларион.

Он напомнил, что еще не так давно в Киеве неоязычники рубили кресты, сжигали храмы и осквернили памятник святому князю Владимиру. Глава ОВЦС, однако, призвал не забывать уроки истории.

По словам митрополита Илариона, в новейшей истории европейских цивилизаций были попытки возвращения к неоязычеству, даже на уровне государственной идеологии — как это было в Германии при Третьем рейхе, — но эти попытки потерпели поражение.

"Славянское неоязычество выглядит особенно жалко: ведь если не считать общеизвестных подделок вроде «Велесовой книги», все реальные исторические сведения о почитавшихся славянами божествах сохранились лишь благодаря фрагментарным упоминаниям христианских письменных источников. Любая попытка реконструкции культов и ритуалов дохристианской Руси не более исторична и достоверна, чем ролевые игры поклонников Толкиена", — отметил архиерей.