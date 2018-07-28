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На Ямале принимают поздравления 15 тысяч работников торговли
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На Ямале принимают поздравления 15 тысяч работников торговли 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В России День работников торговли отмечается каждую четвертую субботу июля. В этом году праздник выпадает на 28 июля.
Торговля является важнейшей отраслью экономики Ямало-Ненецкого автономного округа. Её состояние и эффективность функционирования непосредственно влияют на уровень жизни населения и развитие производства потребительских товаров. В этой сфере трудятся около 15 тысяч человек.
В последние годы сектор региональной торговли демонстрирует положительную динамику развития: рост товарооборота, развитие торговых сетей, рост оборота непродовольственной группы товаров, улучшение сервиса продаж, расширение ассортимента товаров. В структуре валового регионального продукта оптовая и розничная торговля занимает третье место после добычи полезных ископаемых и строительства (7,1%).
За последние пять лет оборот розничной торговли в округе увеличился на 6,5% и превысил в 2017 году 127 млрд рублей, — сообщает пресс-служба главы региона. Оборот розничной торговли на душу населения за период с 2013 года увеличился с 221,7 тыс. рублей до 238,2 тыс. рублей в 2017 году (7,4%). Выраженную положительную динамику имеет оборот организаций оптовой торговли, который в 2017 году превысил 437 млрд рублей, что на 13,3% больше чем в 2013 году.
Инвестиции в основной капитал в сфере торговли в ЯНАО за последние пять лет превысили 2 млрд рублей. За счет этого в регионе продолжилось строительство новых и реконструкция действующих торговых объектов.
Уровень обеспеченности населения торговыми площадями сегодня входит в число индикаторов, отражающих качество жизни. С 2013 года фактическая обеспеченность торговой площадью по округу на тысячу жителей увеличилась на 15,6%, составив 913,7 квадратных метров. Соответственно увеличилась и общая площадь торговых объектов более чем на 14% — до 490 тыс. квадратных метров по итогам 2017 года.
Несмотря на неблагоприятные климатические условия, сложную транспортную схему, торговая инфраструктура Ямала совершенствуется. Автономный округ становиться все более привлекательным для торговых сетей федерального и регионального значения («Монетка», «Магнит», «Красное&Белое», «Оптима», «Парфюм-Лидер», «DNS»). Это подтверждают данные мониторинга, согласно которым количество магазинов указанных торговых сетей в субъекте только за последний год увеличилось на 42,8%.
Наличие достаточного количества торговых площадей разнообразных форматов обеспечивает географическую доступность товаров для населения. Повсеместное распространение получило самообслуживание, продажа товаров по образцам, в кредит, по каталогам, развивается интернет-торговля.
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