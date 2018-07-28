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«Кровавая луна» взошла над Храмом Посейдона: завораживающие кадры затмения
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«Кровавая луна» взошла над Храмом Посейдона: завораживающие кадры затмения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Небесный спектакль стал самым длительным лунным затмений в нынешнем веке.
Настоящее космическое шоу разыгралось в небе над древним Храмом Посейдона в Греции.
Огромный диск Луны кроваво-красного цвета появился за сооружением, потом, во время прохода спутника по небосводу он сначала начал светлеть, после чего на нем появилась тень от Земли. Все это было снято на видео.
Отмечается, что затмение в ночь на субботу, 28 июля, стало самым длительным в XXI веке полным лунным затмением. Луна провела в тени нашей планеты час и сорок три минуты.
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