Вячеслав Володин посетит Озинский район 

«Если кто-то вчера подумал слова Вячеслава Володина о работе депутатов в отпусках шутка — они просчитались. В шесть утра выехал в свой округ, в Озинки», — сообщил в своем ТамТам-канале «Пара слов» Николай Панков.
"Там сегодня спортивные соревнования. И впервые будут проходить они на новом спортивном комплексе. Вы помните, в апреле посещая Озинский район Володин обещал современный спортивный комплекс построить. И вот там уже проводятся соревнования. С гордостью можно сказать — там, где начинается Россия, есть такой шикарный спортивный объект. Конечно, этот проект Володина для людей, для ребятишек. Уверен, при такой помощи школьникам мы сможем и на чемпионате мира увидеть наших мальчишек, сделавших свой первый удар по мячу на его стадионах.
Напомню, благотворительный проект Володина включает 14 таких объектов. В этом году сдаем в Озинках, Алгае, Романовке, в Балакове в 27 школе и Саратове в 39 школе. А дальше — Ивантеевский, Перелюбский, Питерский, Турковский, Новобурасский, Самойловский районы. В Саратове две школы — 89 гимназия и 59 школа. Как пройдут соревнования в Озинках, непременно расскажу. Вот такой он должен быть. А какой будет — обязательно покажу", — заключил Николай Панков и опубликовал снимки спортобъекта.