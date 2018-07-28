В Ивановской области на стройке погиб подросток

Следователи начали расследование гибели 17-летнего жителя города Кинешма . Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 216 УК РФ (о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека).

Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области , 25 июля подросток работал на строительстве дома на улице Аристарха Макарова в Кинешме. Когда мальчик проводил работы в траншее, произошло обрушение грунта.

Подростка с множественными разрывами внутренних органов, груди и живота увезли в больницу, но спасти жизнь мальчику не смогли.

Следователи выяснили, что стены траншеи никак не укреплялись, а подростка допустили к работам без инструктажа по технике безопасности.