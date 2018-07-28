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В Ивановской области на стройке погиб подросток
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В Ивановской области на стройке погиб подросток 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Следователи начали расследование гибели 17-летнего жителя города Кинешма. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 216 УК РФ (о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека).
Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области, 25 июля подросток работал на строительстве дома на улице Аристарха Макарова в Кинешме. Когда мальчик проводил работы в траншее, произошло обрушение грунта.
Подростка с множественными разрывами внутренних органов, груди и живота увезли в больницу, но спасти жизнь мальчику не смогли.
Следователи выяснили, что стены траншеи никак не укреплялись, а подростка допустили к работам без инструктажа по технике безопасности.
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