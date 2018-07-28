Самое красивое животное на Земле обречено на вымирание?

Дальневосточный леопард (panthera pardus orientalis), которого многие считают самым красивым зверем на планете, относится к тем видам животных, которые оказались на грани исчезновения. В дикой природе он обитает только на территории Дальневосточной Азии — в месте, где Амур обозначает границу между Россией Китаем . С российской стороны находится Приморский край , с китайской — провинция Гирин. До недавнего времени считалось, что дальневосточные леопарды практически вымерли: в неволе (в основном в зоопарках) живет около 200 особей, а на воле (в первую очередь в российском национальном парке «Земля леопарда») — от 20 до 50. Такая численность практически не дает виду шансов на то, что он сможет сохраниться в естественных условиях.

Дальневосточный леопард — крупная кошка, вес которой может достигать 60 килограммов. Это, как пристало представителю семейства кошачьих, — одиночка, охотник и ночной зверь.

Фотоловушки принесли хорошие новости

Недавно коллектив российских, китайских и американских ученых опубликовал в журнале «Консервейшн леттерс» (Conservation Letters) статью, из которой следует, что на Амуре, по всей видимости, обитает больше леопардов, чем считалось ранее: 84. Это удалось установить при помощи сети фотоловушек, которые автоматически делают снимки всех появляющихся перед ними животных. Рисунок на шкуре каждого леопарда уникален и представляет собой нечто вроде «отпечатков пальцев», поэтому, проанализировав фотографии, можно точно выяснить, сколько леопардов попало в кадр. Сравнение снимков позволило установить, что их было больше 80.

Предыдущие исследования были менее точными: в них ученые отталкивались от изучения следов леопарда на снегу. Отпечатки лап можно приписать двум разным особям, однако, вероятность совершить ошибку здесь гораздо больше, чем при анализе расположения пятен на теле животного.

Достаточно ли того, что леопардов на воле оказалось чуть больше?

В принципе ученые принесли хорошие новости: дальневосточных леопардов оказалось чуть больше, чем считалось. Одновременно выяснилось, что треть сфотографированных животных постоянно перемещается из России в Китай и обратно. Кроме того, часть больших кошек покинула некоторые прежние ареалы обитания, находящиеся на российской территории, но вернулась в некоторые места, где они встречались раньше в Китае.

Почему дальневосточным леопардам угрожает вымирание?

Дальневосточным леопардам не повезло по нескольким причинам. Во-первых, люди практически истребили этих кошек из-за их необыкновенной красоты. По некоторым оценкам, на черном рынке один леопард стоит больше 50 тысяч долларов. Больше всего ценится его мех и некоторые внутренние органы, которые используются в традиционной китайской медицине для изготовления разных снадобий, считающихся целительными. Во-вторых, дальневосточные леопарды всегда жили на довольно ограниченной территории, поэтому любые изменения окружающей среды (вырубка лесов, прокладка дорог) влияют на их жизнь очень сильно. Сужение ареала обитания и снижение численности привели к тому, что вид стал страдать от отсутствия генетического разнообразия.

Выживут ли дальневосточные леопарды?

Сказать, смогут ли дальневосточные леопарды выжить, сейчас очень сложно. Шансы на то, что виду удастся возродиться, невелики. Сейчас, хотя многочисленные организации и ученые стараются ему помочь, он находится на грани вымирания. Пока мы знаем только то, что этих великолепных кошек оказалось чуть больше, чем считалось раньше.