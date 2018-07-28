Ещё
В Башкирии пропал без вести 34-летний Динар Мухаметьянов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии пропал без вести 34-летний Динар Мухаметьянов 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе ушел из дома и не вернулся 34-летний Динар Мухаметьянов. Как сообщают волонтеры в соцсетях, мужчина не дает о себе знать с 13 июля.
Приметы: Худощавого телосложения, рост 170-175 см, темные волосы, на правой руке есть татуировка, изображена русалка и надпись «Чечня».
Просьба всем, кто знает о местонахождении Динара Мухаметьянова позвонить в полицию по номеру 102, либо волонтерам по номеру 8-927-969-89-19.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Сегодня ночью жители Башкирии увидят редкое небесное явление Эксперты высказались о поправках в Закон об ОСАГО В Уфе пропала 19-летняя Наталья Ошпидова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину400
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы49
Дачникам вновь усложнили жизнь65
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко283
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной1143
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение