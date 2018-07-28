В Башкирии пропал без вести 34-летний Динар Мухаметьянов

Уфе ушел из дома и не вернулся 34-летний Динар Мухаметьянов. Как сообщают волонтеры в соцсетях, мужчина не дает о себе знать с 13 июля.

Приметы: Худощавого телосложения, рост 170-175 см, темные волосы, на правой руке есть татуировка, изображена русалка и надпись «Чечня».

Просьба всем, кто знает о местонахождении Динара Мухаметьянова позвонить в полицию по номеру 102, либо волонтерам по номеру 8-927-969-89-19.

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