Дмитрий Артюхов: Для работников торговли важны профессионализм и доброе отношение к покупателям

Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил работников и ветеранов ямальской торговли с профессиональным праздником.

«Работа в вашей сфере требует не только профессионализма, но и ответственности, доброго отношения к покупателям. А на территории ямальской Арктики ещё и надёжности. Ямальские представители торговли вносят весомый вклад в укрепление социально-экономической стабильности, динамичное развитие потребительского рынка, обеспечение продовольственной безопасности в регионе.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете прилагать все усилия для расширения ассортимента товаров и повышения качества предоставляемых услуг ямальцам, поддерживать наших товаропроизводителей и совершенствовать свое профессиональное мастерство. Желаю всем вам крепкого здоровья, успешного воплощения намеченных планов!», — говорится в поздравлении главы региона.