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Дмитрий Артюхов: Для работников торговли важны профессионализм и доброе отношение к покупателям
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Дмитрий Артюхов: Для работников торговли важны профессионализм и доброе отношение к покупателям 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил работников и ветеранов ямальской торговли с профессиональным праздником.
«Работа в вашей сфере требует не только профессионализма, но и ответственности, доброго отношения к покупателям. А на территории ямальской Арктики ещё и надёжности. Ямальские представители торговли вносят весомый вклад в укрепление социально-экономической стабильности, динамичное развитие потребительского рынка, обеспечение продовольственной безопасности в регионе.
Уверен, что и в дальнейшем вы будете прилагать все усилия для расширения ассортимента товаров и повышения качества предоставляемых услуг ямальцам, поддерживать наших товаропроизводителей и совершенствовать свое профессиональное мастерство. Желаю всем вам крепкого здоровья, успешного воплощения намеченных планов!», — говорится в поздравлении главы региона.
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