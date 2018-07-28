В загородных СНТ открылись мини-офисы столичных центров госуслуг

Об этом сообщили в пресс-службе центров госуслуг. Сотрудники этих центров помогут дачникам получить самые востребованные госуслуги и выбрать удобный участок для голосования на выборах мэра Москвы

Рабочая группа из 4 тысяч сотрудников МФЦ сейчас делает поквартирные обходы и в самой столице, и за пределами города — на дачных участках. В ходе их они напоминают, что выборы главы столицы состоятся 9 сентября, а также рассказывают о нововведениях нынешней избирательной кампании.

Мини-офисы центров госуслуг, открывшиеся в садоводческих некоммереческих товариществах, работают с четверга по воскресенье с 10:00 до 14:00. Здесь можно подать заявление для голосования по месту фактического пребывания, оформить социальную карту, получить ответы на вопросы по расчетам коммунальных платежей, оформить пенсионное свидетельство, оформить парковочное разрешение, узнать о налогах и льготах и многое другое.

Напомню, что в этом году на выборах мэра москвичи могут проголосовать там, где удобно. Не только в любом районе столицы, но и в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.