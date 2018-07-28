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В загородных СНТ открылись мини-офисы столичных центров госуслуг
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В загородных СНТ открылись мини-офисы столичных центров госуслуг 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Об этом сообщили в пресс-службе центров госуслуг. Сотрудники этих центров помогут дачникам получить самые востребованные госуслуги и выбрать удобный участок для голосования на выборах мэра Москвы.
Рабочая группа из 4 тысяч сотрудников МФЦ сейчас делает поквартирные обходы и в самой столице, и за пределами города — на дачных участках. В ходе их они напоминают, что выборы главы столицы состоятся 9 сентября, а также рассказывают о нововведениях нынешней избирательной кампании.
Мини-офисы центров госуслуг, открывшиеся в садоводческих некоммереческих товариществах, работают с четверга по воскресенье с 10:00 до 14:00. Здесь можно подать заявление для голосования по месту фактического пребывания, оформить социальную карту, получить ответы на вопросы по расчетам коммунальных платежей, оформить пенсионное свидетельство, оформить парковочное разрешение, узнать о налогах и льготах и многое другое.
Напомню, что в этом году на выборах мэра москвичи могут проголосовать там, где удобно. Не только в любом районе столицы, но и в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.
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