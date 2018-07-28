Пара 26 лет потратила на восстановление заповедника, пересаживая тропический лес

Памела Гейл Малхотра (Pamela Gale Malhotra) и ее муж Анил Малхотра (Anil Malhotra) — владельцы единственного в Индии частного природного заповедника Sai Sanctuary, который был открыт в 1991 году. На сегодняшний день заповедник площадью 300 акров является домом для более чем двухсот исчезающих видов растений и животных, включая индийского слона и бенгальского тигра.

«Когда мы купили эту землю, она была заброшена, — рассказала Памела. — Заброшенные рисовые поля, кофейные плантации и поля кардамона. Места по большей части обезлесили. А на то, чтобы восстановить природу, у нас ушли десятки лет и уйма сил».

Источник: Bored Panda

В той части Индии, где находится заповедник, уровень лесного покрова с 1970-х с 86% сократился до 16%.

По словам Памелы, такое происходит не только у них, но и по всему югу Индии.

Супруги Малхотра вновь соединяют природу и животных, восстанавливая леса, куда могут вернуться их обитатели.

«Мы испытываем огромное чувство радости, когда гуляем по заповеднику. Я никогда еще не была так счастлива».

«Я помню время, когда в этом месте не было никаких звуков, кроме сухого шелеста от шагов».

«Теперь же оно живо и купается в звуках».