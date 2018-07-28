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Пара 26 лет потратила на восстановление заповедника, пересаживая тропический лес
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Пара 26 лет потратила на восстановление заповедника, пересаживая тропический лес 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Памела Гейл Малхотра (Pamela Gale Malhotra) и ее муж Анил Малхотра (Anil Malhotra) — владельцы единственного в Индии частного природного заповедника Sai Sanctuary, который был открыт в 1991 году. На сегодняшний день заповедник площадью 300 акров является домом для более чем двухсот исчезающих видов растений и животных, включая индийского слона и бенгальского тигра.
«Когда мы купили эту землю, она была заброшена, — рассказала Памела. — Заброшенные рисовые поля, кофейные плантации и поля кардамона. Места по большей части обезлесили. А на то, чтобы восстановить природу, у нас ушли десятки лет и уйма сил».
Источник: Bored Panda
В той части Индии, где находится заповедник, уровень лесного покрова с 1970-х с 86% сократился до 16%.
По словам Памелы, такое происходит не только у них, но и по всему югу Индии.
Супруги Малхотра вновь соединяют природу и животных, восстанавливая леса, куда могут вернуться их обитатели.
«Мы испытываем огромное чувство радости, когда гуляем по заповеднику. Я никогда еще не была так счастлива».
«Я помню время, когда в этом месте не было никаких звуков, кроме сухого шелеста от шагов».
«Теперь же оно живо и купается в звуках».
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