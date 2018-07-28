Крым своими глазами: в поисках разрухи, геноцида и запустения (ФОТО)

Первое потрясение, особенно заметное после Москвы — полное отсутствие на улицах людей в форме. За неделю, в ходе которой я обошел Симферополь , совершил бросок на автомашине через Евпаторию и Саки на Тарханкут и обратно, а затем в Гурзуф и Ялту, полицейских я видел лишь дважды — на блок-постах при въезде в детский лагерь «Артек» (два-три человека) и напротив въезда в Никитский Ботанический сад (два человека в одной автомашине, сбоку которой был крупно написаны контакты МЧС ). Где оккупанты?

Второе. Сразу же по приезду в Симферополь захожу выпить кофе в находящийся рядом с железнодорожным вокзалом «Чудо-Бургер» (популярная в Крыму , где нет McDonalds и Burger King, сеть). На пакетиках с сахаром рядышком красуются приветствия на русском, украинском и крымскотатарском языках. Не иначе, именно так маскируется геноцид!

Но вот дальше, зайдя в центр города, натыкаюсь там на ресторан украинской кухни «Диканька», вывеску которого украшают красочные казаки в шароварах, а затем — на пафосный ресторан крымскотатарской национальной кухни «Tatli Divan», украшенный снаружи миниатюрными копиями башен в традиционно восточном архитектурном стиле.

На выезде из Симферополя, огибая новый аэропорт, вижу огромное здание, которое по архитектуре и тем же башенкам на первый взгляд можно принять за ханский дворец. Тем более, прямо за ним высятся минареты мечети. Вроде, дворца здесь быть не должно?

«Это татарский ресторан с гостиницей», — поясняет таксист.

Заглянув в Интернет, убеждаюсь — да, это крымскотатарский ресторан (официально он именуется сейчас банкет-холлом) «Сарабуз».

При проезде из Симферополя в другую сторону — по пути на юг — замечаю слева от дороги за забором огромную строящуюся мечеть с высокими (по 50 метров!) бетонными минаретами, лишь немного уступающую размерами Соборной мечети в Москве.

Это Соборная мечеть Симферополя, главная мечеть полуострова. Все десятилетия, пока Крым находился под властью Украины и Киев заигрывал с крымскотатарским меджлисом, используя его боевиков как ударный инструмент против пророссийских движений на полуострове, украинские наместники почему-то всегда находили повод отказать мусульманам в выделении участка под строительство их главного храма.

А вот пришла Россия — и сразу выделила крымским татарам и участок, и деньги на строительство Соборной мечети. Стоит отметить — построили бы мечеть и раньше. Просто по первоначальному проекту, как мне рассказали в 2015 году информированные люди, была достигнута договоренность о том, что половину стоимости мечети оплатит Турция (благо, она поддерживает единоверцев, да и в ней проживает многочисленная крымскотатарская диаспора) и строить будет турецкая компания. Но затем турки сбили в небе над Сирией наш штурмовик Су-24 и произошел разрыв отношений, финансирование строительства пришлось экстренно «переверстывать» и оно несколько затянулось.

По пути в Евпаторию мы то и дело проезжаем в поселках мимо небольших ресторанчиков с вывесками «Самса» и т.п. В Москве, как правило, такие открывают приезжие из Средней Азии. Интересуюсь об этом у нашего таксиста.

«Нет, узбеков у нас нет, это татарские рестораны, — развеивает он мои сомнения. — За полвека проживания в Узбекистане они усвоили местную кухню».

Кстати, и женщин в хиджабах я встречал на улицах Симферополя регулярно, и почему-то на них не накидывались каратели с дубинками, запрещающие ислам…

Третье. Разруха. Да, фасады многих зданий в Симферополе обшарпаны, из некоторых домов (на втором этаже) высовываются наверх дымоходы от печек, а прямо напротив железнодорожного вокзала через площадь из окна (даже не на балконе) сушатся на веревке чьи-то трусы и прочие вещи. Но та разруха — в головах и потому же в клозетах — была раньше и досталась по наследству от четвертьвекового украинского правления.

А вот характерные приметы нового времени — новый красивый аэропорт в Симферополе и массовое расширение автомобильных магистралей (рядом с ними повсюду при выезде из города громоздятся горы гравия и зачищаются обочины под новые полосы), Крымский мост и ведущая через него на полуостров новенькая автострада и т.д.

В Симферополе наблюдаю крупные торговые центры с вывесками привычных для нас, москвичей, иностранных брендов одежды. Крупные автомобильные салоны — Volkswagen, Porsche и т.д. Билборды на дорогах приглашают в ресторан «Доктор Whisky» в Ялте, обещающий «самый широкий выбор виски на полуострове» и камчатских крабов.

Четвертое. Пустые пляжи. Так получилось, что мой путь лежал в самый отдаленный и самый малоизвестный туристам уголок Крыма — Тарханкутский полуостров, куда не ходят поезда, практически не доходят автобусы. Это самая западная точка Крыма, отделенная от прочей части озером Донузлав. Но зато здесь — песчаные, а не галечные пляжи, скалы Большого Атлеша и пещеры в прибрежных горах, степной заповедник с балками (глубокие овраги с каменистыми склонами, где растут кустарники) и все в таком же духе.

«В этом году туристы впервые загрузили всю построенную здесь до 2014 года инфраструктуру, — рассказываем нам таксист (реально, проще доехать из Симферополя в Оленевку, самый отдаленный населенный пункт на Тарханкуте, именно на такси). — Все последние годы полностью не загружалась, местные жаловались».

Да, только тут вопрос в том, что и доходы россиян упали в 2014 — 2015 годах из-за санкций и обвала курса рубля, многие стали экономить на отдыхе — и только в этом году массово рванули по всем туристическим направлениям. При том, что из развлечений тут — только море и ресторанчики. Даже ближайший кинотеатр — в районном центре Черноморское. На полуторатысячный поселок с туристами — один банкомат «Генбанка», да и тот во время нашего пребывания оказался сломан и непонятно, когда должен был заработать.

Но туристы сюда едут, и едут массово, привозя с собой живые деньги.

Обходим гостиницы и пансионаты в Оленевке (Booking тут, прямо скажем, не в чести). Везде забронировано практически все под ноль. В лучшем случае удается найти где-то максимум один-два свободных номера. Действительно — загружено все. На пляжах — конечно, не так тесно, как на Южном берегу Крыма, но народа много вплоть до самого захода солнца. Людей не пугает даже нашествие огромных ядовитых синих медуз.

В кальянной прямо на пляже — раньше она называлась Bikini Beach Club, сейчас Miami Beach Club — вечером ожидание блюд составляет более часа. Все забито.

И нельзя сказать, чтобы здесь просто эксплуатировалась созданная до 2014 года инфраструктура. Например, на первой линии у берега мы заходили в новую, буквально только что открывшуюся гостиницу Victoria — с мощением розовой брусчаткой вокруг 4-этажного здания, бассейном на заднем дворе и прочими удобствами. В Саках и Евпатории наблюдали новые стильные кофейни местной сети «Прокофьев», предлагающие торты такие, которые и в московских не найдешь (например, «Нотр-Дам»). В Гурзуфе жили в новом гостевом доме, с бассейном и даже домовым храмом.

Люди верят в будущее Крыма и вкладывают в него деньги. Причем, даже перебравшиеся на него до 2014 года и оставшиеся там жители других регионов Украины. Разруха здесь есть, но такая же, которую мы ранее пережили (и перебороли) в России, — царство «черного нала», хаотической уличной торговли и прочего. Поборем и здесь.

А в Крым, безусловно, стоит ехать — ради солнца, субтропических деревьев (помню свое потрясение от растущих прямо за окном красных гранатов) и степных цветов, гор, кухни (многие местные заведения не уступят столичным). Просто надо делать скидку на реалии переходного периода и то, что здесь все-таки не Турция с ее all-inclusive.