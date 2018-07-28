В Новом Уренгое луна не покраснела

Чтобы наблюдать самое продолжительное лунное затмение в Новом Уренгое, не понадобился бинокль. Белые ночи, светлое небо — астрономическое шоу было прекрасно видно из окна многоэтажки в южной части города, где живет наша читательница Наталья Алексеева

Единственное, что периодически вмешивалось в представление — это облачность, «картинка» полностью пропадала.

— Я видела, как диск превратился в тонкий серп, а потом и вовсе скрылся. Однако ни в один из моментов видимости луна не была красной, — отметила новоуренгойка.

А вас было видно затмение? Делитесь фотографиями в наших группах в социальных сетях «ВКонтакте», «Фуйсбук», «Одноклассники».