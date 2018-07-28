Кому нравится закон о госзакупках?

фото newstracker.ru Мало кто из обывателей задумывался над тем, как работает 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в простонародье называемом законом о госзакупках, а зря. Ведь именно от того, кто выиграет конкурс, зависит, как и чем будут кормить детей в школах и детсадах, больных в больницах, какие лекарства мы сможем бесплатно получить по рецепту, как будут очищаться от льда и снега дороги зимой, а летом — они же и ремонтироваться.

О том, что выиграть конкурс или торги обычному представителю бизнеса крайне сложно, тоже много говорят.

Именно теме госзакупок, а вернее тому, как работает этот закон, и был посвящен «круглый стол», организованный региональным отделением «ОПОРА РОССИИ». Само словосочетание «круглый стол», или вот еще «дискуссионная площадка», обычно вызывают у людей зевоту — как обычно, мол, собрали междусобойчик, поговорили и разошлись. И ничего не изменилось. Но в данном случае все было иначе.

Председатель региональной ОПОРЫ Екатерина Краскина рассказала, что прежде, чем выходить на «круглый стол», было решено изучить мнение бизнесменов по данному вопросу — как действует закон о гозакупках у нас. И по результатам этого опроса даже был составлен отчет. Представил его директор компании «Бизнес-Поддержка» Виктор Лимонов. Из данных исследования (а анкеты были разосланы 400 респондентам, ответы получены примерно от 200) выходит, что некоторые малые предприятия и индивидуальные предприниматели не могут принять участие в торгах, потому что либо используются серые схемы (как пример, вставление в название торгов букв латинского алфавита, в результате чего поисковая система не находит данную закупку), либо очень низкую начальную цену («овчинка выделки не стоит»), либо отсутствие возможности выделения специального сотрудника для работы по госзаказам (в первую очередь, по поиску заказов и подготовке документации).

Включившийся в обсуждение Максим Шехерев порекомендовал участникам «внимательно читать закон» и прокомментировал основные пункты результатов опроса: «Например, как устанавливается минимальная цена контракта? Мы можем установить ее путем опроса в данной сфере и потом по специальной формуле вычислить, либо проанализировав аналогичные торги прошлых периодов, и также с использованием специальной формулы. Есть отдельная большая тема, — это строительство и проектные подряды…. По статистическим данным за последние 2 года во Владимире ни разу не было задержек по оплате работ по выполненному контракту. Так же, как и не было отказов от контракта со стороны заказчика. А вот со стороны исполнителя — были. Человек не рассчитал свои силы и, играя на понижение, прошел ту сумму, за которой заканчивается рентабельность работ или услуг для него».

Впрочем, по словам прокурора в области есть и такие исполнители, которые не то что на 70% снижают первоначальную сумму контракта, но и вовсе на все 100%, а порой и доплачивают заказчику, лишь бы получить заказ. Казалось бы, что за ерунда? А на самом деле так делают те организации, которые хотят принять участие в более «жирных» торгах, к примеру, что-то поставить или выполнить какие-то работы в московской мэрии , где одним из условий участия есть исполнение аналогичных контрактов в других регионах страны.

Евгений Станчев (ООО «Беамед) рассказал о проблемах сертифцирования. В особенности по медицинским препаратам, когда домпингующий игрок на электронных аукционах, получив контракт, поставляет либо не тот продукт, либо продукт без сертификатов.

Но самая тяжелая ситуация была рассказана владельцем „Алонки“ Нугзаром Гиоргадзе. Этот бизнесмен рассказал о заполнившем все контрафакте, от которого страдают не только покупатели продуктов, но и производители настоящих соков-варенья-лимонадов: „Я не могу бороться за контракт, если в нем трехлитровая банка сока стоит 60 рублей! Не может банка сока стоить столько! Так может стоить только банка с разведённым концентратом, изготовленным где-то в Америке. Вы посмотрите, что кушают и пьют наши дети! А потом мы жалуемся, что у детей плохое здоровье. А откуда хорошему здоровью взяться, если в школы и детсады закупают что подешевле, а не то, что качественное!“.

Больше двух часов продолжалась дискуссия и поиск рекомендаций для законодателей. В итоге решили просить на законодательном уровне ограничить допустимое падение нижней минимальной цены котировки в ходе торгов до 75%. Более внятных правил по необходимости или отсутствию необходимости предъявления сертификатов качества (включая работы с интеллектуальной собственностью и СМИ). Просьба законодательно установить набор стандартных категорий требований к поставщику или товару.

Мы же со своей стороны напоминаем, что с 1 января 2020 года вступают в силу поправки в данный закон еще более усложняющие процедуру участия в нем малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.