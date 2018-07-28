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Кабмин выделил средства на модернизацию производства самолетов Ил-96-400М
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Кабмин выделил средства на модернизацию производства самолетов Ил-96-400М 

РИА Новости 13 минут назад
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Кабмин РФ принял решение выделить ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 1,32 миллиарда рублей на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолётов Ил-96-400М, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
"Предоставить публичному акционерному обществу «Объединенная авиастроительная корпорация» бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета в размере 1320000 тысяч рублей в виде взноса РФ в уставный капитал корпорации в целях последующего предоставления корпорацией взноса в уставный капитал дочернего публичного акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» на осуществление обществом капитальных вложений в объект капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение производства для изготовления Ил-96-400М», — говорится в документе.
В справке к документу указано, что проект создания и организации производства модернизированного самолёта Ил-96-400М реализуется с 2016 года. На его осуществление были направлены бюджетные средства в размере 5,995 миллиарда рублей. Предполагаемая стоимость объекта капитального строительства — 1,47 миллиарда рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год.
Отмечается, что выделение средств позволит обеспечить организацию серийного производства самолёта Ил-96-400М путём реконструкции и технического перевооружения производственных мощностей ПАО «ВАСО», будет способствовать повышению транспортной доступности для населения при одновременном снижении зависимости от закупок зарубежных воздушных судов.
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