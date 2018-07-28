Моду диктует война: зачем для военных в Афганстане создали новую форму

В 1979 году начался конфликт на территории Демократической республики Афганистан между правительственными силами и Ограниченным контингентом Советской армии с одной стороны и вооруженными формированиями моджахедов. Эта война стала серьезным экзаменом для советской техники, оружия и тактики, а так же для экипировки личного состава.

Моду диктует война

С первых месяцев войны стало ясно, что советская экипировка образца 1960-го года, которая была в ходу в Советской армии, совсем не подходит для условий Афганистана. Есть известное выражение: военачальники всегда готовятся к прошедшей войне. Поэтому, естественно, что Советская армия готовилась к боевым действиям с НАТО в Европе, по типу Второй мировой. Оружие, техника, тактика и, конечно же, экипировка нашей армии были «заточены» именно под такую войну. Выглядеть, по мысли военного руководства, столкновение с войсками НАТО должно было примерно так: солдат доставляют к передовой на БМП, БТР или просто на грузовиках. После авиаудара и артподготовки солдаты идут в атаку на вражеские позиции. Или, в случае другого развития событий, сидят в окопах, отражая атаки со стороны натовцев. Для такой войны советская экипировка была вполне пригодна. Имущество и необходимое оборудование должно было доставляться на передовую при помощи боевой техники, и поэтому четырех магазинов в подсумке должно было вполне хватить. Война в Афганистане оказалась совсем другой. В Афганских горах и ущельях солдатам приходилось постоянно ходить пешком по местности, где не пройдет никакая техника, а все необходимое имущество — продуктовые пайки, воду, одежду, спальники, оборудование и боеприпасы — нести на себе. В свое время в сходной ситуации оказались американцы во Вьетнаме . Их военное ведомство тогда быстро приняло меры, и экипировка была быстро адаптирована к вьетнамским джунглям. В американской армии появились очень удачные ботинки для передвижения в зарослях, тропическая форма, снаряжение из нейлона, которому не страшна влажная жара, большие рюкзаки и многое другое. И вот теперь сходная задача — адаптировать военную форму к новым условиям — стояла перед советским военным ведомством.

«Афганка» — «эксперименталка»

События в Афганистане принесла в жизнь Советского союза много новых реалий, о которых люди, несколько десятилетий не знавшие войны, даже и не подозревали. И одна из самых узнаваемых примет той войны — новая форма. Ею снабжали, в первую очередь, войска, находящиеся в Афганистане, поэтому в Союзе эту форму прозвали «афганкой», а в самом Афганистане — «эксперименталкой». Главные претензии к старой форме высказывались по тому, что касалось офицерской и генеральской полевой формы образца 1969-1973 гг. К жаркому горному климату Афганистана плохо подходил плотный китель, темный цвет хаки и фуражка делали офицеров удобной мишенью для снайперов. Именно из-за этого бывалые офицеры-«афганцы» старались отказываться от офицерских кителей, предпочитая хлопчатобумажные солдатские, снабженные соответствующими знаками различия. Форма сержантского и рядового состава тоже показала себя крайне неудобной в ходе боевых столкновений, главным образом, из-за того, что стесняла движения. Были и другие недостатки, например, неудобное расположение карманов. Некоторые проблемы решались тут же, на местах. Например, цветные петлицы, погоны, значки и кокарды и офицеры, и рядовые убирали с обмундирования, как правило, сразу по прибытии в ДРА, или после первого же боевого столкновения. В целом очень быстро стало очевидно, что форма требует переделки. Вспомнили об экспериментальных образцах новой формы, которые появились еще в 1978 году. Эту форму доработали и официально внедрили в 83-84 годах. Новая форма понравилась сразу. В сравнении с формой образца 1969 года это был серьезный скачок вперед. Дизайнеры этой формы позаботились о плоских пластмассовых пуговицах, закрытых планкой, чтобы не отрывались при переползании по каменистой почве. Очень удобны были множество карманов, включая даже карманы на рукавах. На поясе был предусмотрен шнур-утяжка. Наконец, форма «афганка» имела современный дизайн, благодаря которому солдаты не выглядели пришельцами из сороковых годов. Шилась она из хлопчатобумажной ткани трех разных оттенков —зеленоватого, светло-песочного (почти желтого) и универсального хаки. Был разработан и зимний вариант «афганки». В комплект входили теплые куртка и штаны с ватной подстежкой. Куртка имела воротник из искусственного меха. Вещь получилась тяжелая, но очень теплая. Этот покрой с небольшими изменениями был принят в нашей армии до 2010 года, когда солдат переодели в новый пиксельный камуфляж.