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Члены ОНК смогут вести фото— и видеосъемку в колониях
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Члены ОНК смогут вести фото— и видеосъемку в колониях 

Парламентская газета 31 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Полномочия общественных наблюдательных комиссий (ОНК) по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания были расширены. Соответствующий закон вступил в силу 30 июля.
Документ наделил членов ОНК правом производить кино-, фото— и видеосъемку для фиксации нарушения прав подозреваемых и обвиняемых, находящихся в месте содержания под стражей или медицинских организациях.
Также расширяется список мест принудительного содержания, которые вправе посещать члены наблюдательной комиссии, и ужесточаются требования к критериям оценки кандидатов в члены и действующих членов ОНК. Теперь кандидаты в ОНК не должны входить в общественные объединения, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также иметь близких родственников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Для осуществления съемки будет необходимо получить письменное согласие самих подозреваемых и обвиняемых или законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. Места для проведения кино-, фото— и видеосъемки будут определяться администрацией места содержания подозреваемых и обвиняемых.
В случае обсуждения членами общественных наблюдательных комиссий вопросов, не относящихся к обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых, либо нарушения членами общественно-наблюдательной комиссии правил внутреннего распорядка такая беседа будет немедленно прерываться.
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