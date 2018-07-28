Члены ОНК смогут вести фото— и видеосъемку в колониях

Полномочия общественных наблюдательных комиссий (ОНК) по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания были расширены. Соответствующий закон вступил в силу 30 июля.

Документ наделил членов ОНК правом производить кино-, фото— и видеосъемку для фиксации нарушения прав подозреваемых и обвиняемых, находящихся в месте содержания под стражей или медицинских организациях.

Также расширяется список мест принудительного содержания, которые вправе посещать члены наблюдательной комиссии, и ужесточаются требования к критериям оценки кандидатов в члены и действующих членов ОНК. Теперь кандидаты в ОНК не должны входить в общественные объединения, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также иметь близких родственников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Для осуществления съемки будет необходимо получить письменное согласие самих подозреваемых и обвиняемых или законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. Места для проведения кино-, фото— и видеосъемки будут определяться администрацией места содержания подозреваемых и обвиняемых.

В случае обсуждения членами общественных наблюдательных комиссий вопросов, не относящихся к обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых, либо нарушения членами общественно-наблюдательной комиссии правил внутреннего распорядка такая беседа будет немедленно прерываться.