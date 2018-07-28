ОАК получит из бюджета 1,32 млрд рублей на модернизацию самолетов Ил-96 

Правительство выделило Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 1,32 млрд руб. бюджетных инвестиций на реконструкцию и техническое перевооружение производства самолетов Ил-96-400М. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Средства будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолётов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год», — говорится в сообщении.
Проект создания и организации производства модернизированного самолёта Ил-96-400М реализуется с 2016 года. Предполагаемая общая стоимость объекта составляет 1,47 млрд руб.