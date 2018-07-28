Ещё
ОАК получит из бюджета 1,32 млрд рублей на модернизацию самолетов Ил-96
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОАК получит из бюджета 1,32 млрд рублей на модернизацию самолетов Ил-96 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Правительство выделило Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 1,32 млрд руб. бюджетных инвестиций на реконструкцию и техническое перевооружение производства самолетов Ил-96-400М. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Средства будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолётов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год», — говорится в сообщении.
Проект создания и организации производства модернизированного самолёта Ил-96-400М реализуется с 2016 года. Предполагаемая общая стоимость объекта составляет 1,47 млрд руб.
Rambler News Service: последние новости
В Москве проходит посвященная Крещению Руси литургия Совфед одобрил закон об обязательной маркировке сигарет с 1 марта 2019 года ЦБ назначил нового главу департамента информационной безопасности
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме обрадовали россиян71
Кобзон впал в кому131
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг371
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением51
РФ анонсировала новое стратегическое вооружение43
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
01:32
Бегство нелегалов после прибытия в Европу попало на видео
В мире Европа
00:40
Кобзон впал в кому
Шоу-бизнес
02:34
В Госдуме обрадовали россиян
Политика
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
02:05
Россиянам упростили получение субсидий по ЖКХ
Личный счет Экономика
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
06:38
Москвичей ждет аномальная жара
Погода Новости Москвы
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение