ОАК получит из бюджета 1,32 млрд рублей на модернизацию самолетов Ил-96

«Средства будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолётов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год», — говорится в сообщении.

Проект создания и организации производства модернизированного самолёта Ил-96-400М реализуется с 2016 года. Предполагаемая общая стоимость объекта составляет 1,47 млрд руб.