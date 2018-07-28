В Геленджике проходит единственный в России карнавал на воде

Праздник будет длиться в течение всего дня и завершится концертом на Центральной площади города

В Геленджике проходит единственный в России карнавал на воде.

Свыше 30 декорированных яхт парадом проплывут через Геленджикскую бухту, гости и жители курорта увидят пограничные корабли «Соболь», «Мангуст» и скоростные глиссеры с флагами России, Краснодарского края и Геленджика.

На борту каждого из судов будут костюмированные персонажи. Во время праздника зрителям расскажут о Черноморском флоте, Годе добровольца в России, 75-летии освобождения Кубани от фашистских захватчиков, истории и современных достижениях Геленджика.

Особенно захватывающими ожидаются выступления флайбордистов, спортсменов, представляющих различные виды водного спорта, а также морских пехотинцев.

«Закончится праздник в 19.00 большим концертом на Центральной площади. В нем примет участие ансамбль песни и пляски ФСБ России из города Новороссийска под руководством Александра Вешты», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напомним, 16 июля под Геленджиком рыбаки оказались в море лицо к лицу со смерчем.