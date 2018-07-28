Пять лет на благо аграриев

Законодательное Собрание шестого созыва завершает свою работу. В сентябре свои мандаты получат другие лица, и им предстоит принимать областные законы и поддерживать федеральные. Сегодня «ТВ-МИГ» решил поговорить о деятельности комитета по аграрной политике. На наши вопросы ответил председатель комитета Владимир Сипягин.

С. Ф. — Владимир, расскажите, что удалось сделать в комитете за последние пять лет?

В. С. — Ну, наверное, надо начать с 2014 года, тогда мы провели публичные слушания на тему профилактики, тушения лесных пожаров и ликвидации их последствий. Все мы помним ситуацию, которая сложилась в области в 2010-м году. Существующая система охраны лесов показала низкую эффективность в критических условиях. Власть сделала работу над ошибками. Были внесены изменения в федеральное законодательство, вложены значительные финансовые средства в создание технической базы, усилена система государственного лесного надзора и система государственного пожарного надзора в леса.

С. Ф. — Сейчас все активно обсуждают строительство мусорных полигонов, мусоросортировочных станций. Народ не хочет жить рядом со свалками. Разве это не работа, в том числе и вашего комитета.

В. С. — Мы с июля 2015 года работаем в этом направлении. Смотрите, у нас в регионе ежегодный объем твердых коммунальных отходов составляет более 400 тысяч тонн, причем 30% этого хлама размещается на несанкционированных свалках. Проблем, конечно, очень много — в ТКО постоянно меняется и усложняется состав, все больше экологически опасных компонентов, некоторые правила обращения с отходами противоречат действующему законодательству, рост стоимости утилизации отходов. Тарифы ориентированы только на компенсацию затрат по сбору и транспортировке ТКО, что не позволяет содержать объекты захоронения отходов в экологически безопасном состоянии. Все эти вопросы надо продолжать решать.

С. Ф. — Вернемся все же к законотворческий деятельности.

В. С. — Мы расширили категорию для молодых специалистов, имеющих право на получение государственной поддержки. Сняты ограничения по сроку устройства на работу после окончания учебного заведения для получения поддержки молодыми специалистами. Государственная поддержка по обеспечению доступности кредитных ресурсов распространена на граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию при условии, что доходы от реализации этой продукции составляют не менее 70% от общих доходов. Дополнили закон о развитии рыбоводства.

Сельскохозяйственные товаропроизводители региона могут использовать новое направление государственной поддержки лизинговой деятельности, которое позволит хозяйствам области приобретать объекты недвижимости, используемые для производства продукции животноводства, по льготной процентной ставке удорожания предмета лизинга, которая будет значительно ниже коммерческой ставки кредитов.

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством государственная поддержка распространена на научные и образовательные организации, которые в процессе научной, научно-технической или образовательной деятельности осуществляют производство и переработку сельхозпродукции. Им могут предоставляться средства областного бюджета на компенсацию части затрат на приобретение средств защиты растений, удобрений, отечественной сельскохозяйственной техники, элитных семян, племенного скота, закладку многолетних насаждений, воспроизводство плодородия почв.

Все депутаты одобрили законопроект, согласно которому семьям где 8 и более детей бесплатно выделяется 200 кубических метров древесины.

Усовершенствованы механизмы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на территории Владимирской области . Знак «Владимирский продукт» заменен знаком «Владимирская марка качества», подтверждающим, что пищевые продукты изготовлены юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории региона, соответствуют требованиям действующего законодательства по качеству и безопасности и имеют подтверждение стабильности выпуска продукции высокого качества.

Уточнены условия приобретения арендаторами земель сельскохозяйственного назначения без торгов. Дополнительно к существующим предусмотрено, что заявление о заключении договора купли-продажи без проведения торгов должно быть подано до истечения срока аренды.

Много работы было проделано. Таких птиц, как средний кроншнеп и обыкновенную горлицу, занесли в Красную Книгу области. Вносились поправки в ранее принятые законы. Приводились в соответствие с федеральными. Подземные воды, которые используются в садах и огородах, были отнесены к недрам.

Это упростит и удешевит процедуру добычи воды садоводческими и огородническими товариществами, т.к. не надо проводить геологическое изучение недр, госэкспертизу запасов, согласование проектной документации.

Не так давно разрешили охоту на серую ворону и установили срок подачи гражданами заявлений на выдачу разрешения на предстоящий охотничий сезон — не ранее чем за 21 календарный день до начала охоты.

Всего же за период полномочий Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва комитетом рассмотрено и рекомендовано к принятию 62 проекта законов Владимирской области (в том числе 43 разработано депутатами, что составляет более 69% — 4 базовых закона Владимирской области), разработан в порядке законодательной инициативы проект федерального закона.

На заседаниях комитета рассмотрено: 746 вопросов; 538 проектов федеральных законов; 94 законодательных инициативы и 26 обращений субъектов РФ

С. Ф. — Спасибо за беседу.