В России начались митинги против пенсионной реформы

Россияне начали выходить на улицу в знак протеста против повышения пенсионного возраста. Первые согласованные акции уже прошли на Дальнем Востоке.

Владивостока, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре и На митинги, организованные КПРФ , вышли жители Хабаровска Петропавловска-Камчатского . Известно, что в Хабаровске в акции приняли участие около 400 человек, точных данных о количестве митингующих в других городах пока нет, сообщает Интерфакс

Ранее КПРФ обратилась в Центризбирком с просьбой рассмотреть возможность проведения в России референдума по пенсионной реформе. Вопрос, который коммунисты предлагали вынести на плебисцит, звучал так: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

В ЦИК сочли такую постановку вопроса некорректной, посчитав, что она может ввести голосующих в заблуждение, и отказали в проведении референдума. При этом в Центризбиркоме предложили помочь авторам инициативы точнее сформулировать вопрос, который они смогут вынести на повторное обсуждение.