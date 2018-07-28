В России начались митинги против пенсионной реформы 

Россияне начали выходить на улицу в знак протеста против повышения пенсионного возраста. Первые согласованные акции уже прошли на Дальнем Востоке.
На митинги, организованные КПРФ, вышли жители Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского. Известно, что в Хабаровске в акции приняли участие около 400 человек, точных данных о количестве митингующих в других городах пока нет, сообщает Интерфакс.
Ранее КПРФ обратилась в Центризбирком с просьбой рассмотреть возможность проведения в России референдума по пенсионной реформе. Вопрос, который коммунисты предлагали вынести на плебисцит, звучал так: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».
В ЦИК сочли такую постановку вопроса некорректной, посчитав, что она может ввести голосующих в заблуждение, и отказали в проведении референдума. При этом в Центризбиркоме предложили помочь авторам инициативы точнее сформулировать вопрос, который они смогут вынести на повторное обсуждение.
С будущего года пенсионный возраст в России хотят поднять до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин, планка ежегодно будет повышаться на один год. 19 июля резонансный законопроект прошёл первое чтение в Госдуме. Между тем, Владимир Путин реформу раскритиковал.