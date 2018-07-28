Москвичам покажут новинки мототехники на выходных

Желающие могут принять участие в тестовых заездах.

Москвичи и гости столицы могут посмотреть на новинки современной мототехники в рамках фестиваля «Трак тур», который стартует в субботу, 28 июля, и будет проходить до вечера 29 июля.

Гостям покажут свыше 20 новых моделей мотоциклов. Желающие могут принять участие в тестовых заездах. Для того, чтобы принять в них участие, необходимо иметь при себе водительское удостоверение с открытой категорией А. Помимо этого требуется наличие закрытой обуви, куртки и длинных брюк.