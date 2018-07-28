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Москвичам покажут новинки мототехники на выходных
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Москвичам покажут новинки мототехники на выходных 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Желающие могут принять участие в тестовых заездах.
Москвичи и гости столицы могут посмотреть на новинки современной мототехники в рамках фестиваля «Трак тур», который стартует в субботу, 28 июля, и будет проходить до вечера 29 июля.
Гостям покажут свыше 20 новых моделей мотоциклов. Желающие могут принять участие в тестовых заездах. Для того, чтобы принять в них участие, необходимо иметь при себе водительское удостоверение с открытой категорией А. Помимо этого требуется наличие закрытой обуви, куртки и длинных брюк.
Эксперты утверждают, что мотоцикл стал полноценным участником движения на дорогах. В июле 2017 года в Москве начала работать мотошкола. Занятия проводятся на основе крупнейшего в столице учебно-курсового комбината Государственного унитарного предприятия (ГУП) «Мосгортранс» (подробнее…).
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