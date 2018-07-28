В Приморском крае построят самый большой ледокол в мире

Об этом стало известно в рамках Морского салона во Владивостоке . Как сообщает агентство «Новости Владивостока», эту информацию подтвердил и вице-премьер Юрий Борисов , добавив, впрочем, что официально о закладке ледокола в Приморье объявит Владимир Путин во время Восточного экономического форума.

Длина атомного ледокола «Лидер» составит 210 метров, ширина 47 метров, осадка 11 метров. Судно будет оснащено двумя реакторами отечественной разработки, четырьмя главными турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. «Лидер» будет иметь водоизмещение почти 72 000 тонн. Он сможет развивать скорость до 13 узлов. Лед он сможет колоть толщиной до четырех метров, коридор составит 50 метров в ширину.

Главным проектировщиком судна является ЦКБ «Айсберг».

Россия является единственной страной, у которой есть атомный ледокольный флот, а «Айсберг» является проектантом их всех. Под нашим контролем были построены ледокол «Ленин», серия типа «Арктика», самый мощный ледокол «50 лет Победы», а также мелкосидящие ледоколы «Таймыр» и «Вайгач». Сейчас атомный флот насчитывает четыре ледокола, однако почти все они через четыре-шесть лет будут выведены из эксплуатации, поэтому им необходима замена. На Балтике сейчас строится новая серия проекта 22220 мощностью 60 МВт. Что же касается «Лидера», то мы завершили разработку технического проекта и согласовали со всеми заинтересованными организациями. И, в принципе, мы готовы приступить к разработке конструкторской документации», — рассказал генеральный директор ЦКБ «Айсберг» Александр Рыжков

Строить атомный ледокол будут несколько лет, закончить планируют к 2027 году. Напомним, ранее предполагалось, что Росатомфлот построит ледокол к 2023 году в Санкт-Петербурге или Северодвинске за счет бюджета на освоение Арктики, но в прошлом году Минэкономразвития сократило финансирование северной программы.

Фото: Karlis Dambrans