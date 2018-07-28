На барнаульского студента завели дело из-за мемов в соцсети

Молодой человек рассказал телеканалу «Дождь», что дело против него возбудили год назад. Он не предавал информацию огласке, чтобы не создавать «лишней шумихи». Однако решил сообщить об этом прессе после того, как узнал о похожем случае с жительницей Барнаула Марией Мотузной.

Как следует из материалов дел, имеющихся в распоряжении телеканала, на обоих фигурантов пожаловались в полицию студентки Алтайского филиала РАНХиГС Анастасия Битнер и Дарья Исаенко. Первая учится на кафедре уголовно-правовых дисциплин. Согласно протоколу допроса, Битнер увидела на странице Маркина религиозные мемы и сообщила об этом в Центр «Э», решив, что «данная информация может быть полезной для сотрудников правоохранительных органов ». «Изображения оскорбили меня как верующего человека», — цитирует девушку «Дождь».

Мария Мотузная сообщила 23 июля, что против неё возбуждено уголовное дело по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Поводом стали картинки со священниками и темнокожими, которые она опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» несколько лет назад.