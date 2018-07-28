В Красноярске распространяется новая телефонная афера

Мошенники, которые представляются полицейскими, звонят красноярцам и выманивают у них деньги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о ликвидации интернет-магазина, торгующего биологически-химическими добавками. Якобы теперь пострадавшим полагается компенсация, для чего нужно выбрать схему получения выплаты — онлайн или в офисе. За эту услугу мошенники просят вознаграждение.

Полицейские предупреждают о бдительности во время телефонных переговоров. Нужно выяснять конкретные детали, это поставит злоумышленника в тупик. Кроме того, надо помнить, что передача денег должностному лицу — это преступление, о котором следует сразу же сообщить в полицию.