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В Красноярске распространяется новая телефонная афера
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В Красноярске распространяется новая телефонная афера 

АиФ Красноярск 29 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Мошенники, которые представляются полицейскими, звонят красноярцам и выманивают у них деньги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о ликвидации интернет-магазина, торгующего биологически-химическими добавками. Якобы теперь пострадавшим полагается компенсация, для чего нужно выбрать схему получения выплаты — онлайн или в офисе. За эту услугу мошенники просят вознаграждение.
Полицейские предупреждают о бдительности во время телефонных переговоров. Нужно выяснять конкретные детали, это поставит злоумышленника в тупик. Кроме того, надо помнить, что передача денег должностному лицу — это преступление, о котором следует сразу же сообщить в полицию.
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