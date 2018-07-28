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В Красноярске орудуют лжеполицейские
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В Красноярске орудуют лжеполицейские 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В Красноярске мошенники придумали новый способ обмана. Они под видом сотрудников полиции звонят на случайные номера и пытаются получить от людей деньги и данные их банковских карт.
«Аферисты сообщают о том, что интернет-магазин, торгующий биологически-химическими добавками, ликвидировали и теперь пострадавшим полагается материальная компенсация. Они очень умело манипулируют людьми и отлично знают психологию. Мошенники предлагают выбрать схему получения выплаты — через онлайн-банк или непосредственно в офисе. За данную услугу они просят денежное вознаграждение», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
Красноярцев просят не общаться по телефону с подозрительными лицами и не доверять им.
«Выясните, кто именно находится с вами на связи. Задавайте конкретные вопросы — это поставит злоумышленника в тупик», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что передача денег должностному лицу — уголовное преступление. После разговоров с мошенниками граждан просят незамедлительно обратиться в полицию.
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