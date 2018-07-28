«Стал как папа Юли»: Алексей Чумаков приехал на фестиваль «Жара» с густой бородой

Интернет пестрит снимками с фестиваля «Жара», начавшегося на днях в Баку . Не обходится без обсуждения роскошных или нелепых нарядов звезд, их забавных или, наоборот, эффектных причесок, но Алексей Чумаков выделился из всей массы селебрити, позволив публике обсудить его бороду, которая сильно его состарила.

Растительность на лице певца подверглась строгой оценке зрителей, посчитавших, что она только состарила его. Мужчине все-таки стоило побриться перед фестивалем, но, вероятно, он решил, что усы и борода придадут ему уверенности и принесут удачу, что было актуально в период Чемпионата мира по футболу. Безусловно, многие женщины млеют при виде густой тёмной бороды, к слову, не каждому мужчине дано обладать таким богатством, поэтому Алексей просто показал всем свое достоинство.

Но в сети уверены, что Юле было неловко находиться рядом с мужем, больше напоминающем публике её отца, да и целоваться при такой растительности — дело, должно быть, не из приятных. Музыканту посоветовали хоть немного укоротить волосы, подумав о комфорте супруги. «Стал как папа Юли. Ну, правда, отец и дочь!» «Когда бороды поменьше, выглядит лучше, что-то вы переборщили» «Есть в этом что-то очень мужественное, но как-то слишком» «Сбрейте вы ее! Вон какая рядом с вами красавица Юля, и вы соответствуйте!» «Папа и дочка!»

А вот Ковальчук, наоборот, блеснула на этом мероприятии, надев платье с боковым вырезом без нижнего белья. Она продемонстрировала всем свою стройную фигуру спустя девять месяцев после родов, за что её не смогли не похвалить.