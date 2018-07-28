Бабочки оценят: на Уралмаше неработающий фонтан превратили в большой цветник

В сквере на Уралмаше реконструировали старый неработающий фонтан, расположенный в прогулочной зоне на пересечении улиц Орджоникидзе, Красных Партизан и Банникова. Его превратили в яркий цветник. Площадку засыпали землёй и посадили цветы. Саму чашу покрасили и установили в ней декоративные элементы. Все это сделали не только для красоты: фонтан не работал давно, и в последнее время горожане нередко бросали в него мусор, превращая в большую захламлённую урну. Теперь эта проблема исчезнет, говорят чиновники.

«Да, пока нет денег восстановить фонтан, но постарались сделать красиво», — отметил глава администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников

Вслед за фонтаном будет реконструирован и сам сквер. Это произойдёт в течение ближайших трёх-четырёх лет. Дизайн-проект обустройства территории уже подготовлен.