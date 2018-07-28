Ещё
Бабочки оценят: на Уралмаше неработающий фонтан превратили в большой цветник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бабочки оценят: на Уралмаше неработающий фонтан превратили в большой цветник 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В сквере на Уралмаше реконструировали старый неработающий фонтан, расположенный в прогулочной зоне на пересечении улиц Орджоникидзе, Красных Партизан и Банникова. Его превратили в яркий цветник. Площадку засыпали землёй и посадили цветы. Саму чашу покрасили и установили в ней декоративные элементы. Все это сделали не только для красоты: фонтан не работал давно, и в последнее время горожане нередко бросали в него мусор, превращая в большую захламлённую урну. Теперь эта проблема исчезнет, говорят чиновники.
«Да, пока нет денег восстановить фонтан, но постарались сделать красиво», — отметил глава администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников.
Вслед за фонтаном будет реконструирован и сам сквер. Это произойдёт в течение ближайших трёх-четырёх лет. Дизайн-проект обустройства территории уже подготовлен.
Прошлой осенью после долгого строительства на Уралмаше открыли новый фонтан со светодиодной подсветкой. Его обустроили в сквере имени Льва Люльева на проспекте Космонавтов. Обустройство фонтана тянулось 3,5 года. Строители часто не справлялись с работой. Чиновники жаловались, что в Екатеринбурге просто нет профессиональных подрядчиков по возведению таких объектов.
e1.ru: последние новости
В Екатеринбурге суд вынес смертный приговор партии контрафактных Барби Обсуждаем в прямом эфире: смотрим, каким собираются сделать Шарташский лесопарк Такого вы больше никогда не увидите! Самое продолжительное лунное затмение этого века
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко272
Красную армию обвинили во вторжении на Украину90
Названа причина смерти Владимира Войновича
Россиян могут избавить от важного налога42
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной1121
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение