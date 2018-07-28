Оборот биомедицинских клеточных продуктов уйдёт под контроль Правительства

Оборот всех биомедицинских клеточных продуктов, среди которых аналог живой кожи, хрящевая ткань, которая необходима для лечения дефектов суставных поверхностей и роговица будут полностью контролироваться Правительством.

Именно оно разработало и внесло на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект, который палата уже приняла в трёх чтениях, а 28 июля его планирует рассмотреть Совет Федерации

Закон необходим для того, чтобы привести российское законодательство в соответствие с законом «О биомедицинских клеточных продуктах», вступивший в силу в 2017 году, и усилить государственный контроль в этой области.

Поправки должны быть внесены в законы «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и «О лицензировании отдельных видов деятельности». Также в документе уточняется понятие «медицинские отходы», куда будут включены отходы, образующиеся при обращении биомедицинских клеточных продуктов.