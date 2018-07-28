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Названы самые небезопасные для пользования банковскими картами страны
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Названы самые небезопасные для пользования банковскими картами страны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Большинство краж денег с банковских карт россиян за рубежом происходит в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Сбербанке.
Уточняется, что в основном такие кражи проходят в странах, которые время еще не перешли на выпуск и обслуживание карт с чипом.
Аналитики также обратили внимание на то, что самым распространенным способом кражи является использование скимминговых устройств для считывания данных, позволяющих узнать пин-код для изготовления карты-двойника. Как правило, инциденты происходят или в небольших торговых точках, или в банкоматах, тогда как крупные сетевые магазины представляют наименьшую опасность.
Эксперты напомнили простые правила безопасности — при оплате картой внимательно следить за действиями продавца, не оставлять карту вне поля зрения, не передавать ее третьим лицам, никому не раскрывать пин-код и CVV-коды, указанные на обратной стороне карты.
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