Названы самые небезопасные для пользования банковскими картами страны

Большинство краж денег с банковских карт россиян за рубежом происходит в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Сбербанке

Уточняется, что в основном такие кражи проходят в странах, которые время еще не перешли на выпуск и обслуживание карт с чипом.

Аналитики также обратили внимание на то, что самым распространенным способом кражи является использование скимминговых устройств для считывания данных, позволяющих узнать пин-код для изготовления карты-двойника. Как правило, инциденты происходят или в небольших торговых точках, или в банкоматах, тогда как крупные сетевые магазины представляют наименьшую опасность.

Эксперты напомнили простые правила безопасности — при оплате картой внимательно следить за действиями продавца, не оставлять карту вне поля зрения, не передавать ее третьим лицам, никому не раскрывать пин-код и CVV-коды, указанные на обратной стороне карты.