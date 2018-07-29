Моментальную гибель озера случайно сняли на видео

Природа не любит однообразия. Время идет и перед ним не в состоянии устоять ничто — даже огромные озера пропадают с лица Земли за считанные часы, как это случилось со знаменитым алтайским озером Маашей.

Само озеро появилось примерно сто лет назад. Русло реки Маашей перегородили селевые потоки и в Алтайских горах сформировался красивейщий водоем длиной в 1,5 и шириной в 0,4 километра. Естественная дамба продержалась целый век.

15 июля 2012 года ливневые дожди и сели смыли моренный вал без следа. Очевидцы случайно сняли этот момент на видео. Впечатляющее и страшное зрелище!

Ушла и вся вода из озера — на его месте вновь несется в бесконечную даль река Маашей.