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В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
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В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу 

Газета.Ru 59 минут назад
В Чикаго легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную трассу, сообщает Chicago Tribune.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
По данным издания, причиной экстренного приземления стал недостаток топлива.
Ранее сообщалось, что самолет Air China, выполнявший рейс из Парижа в Пекин, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за информации о террористической угрозе.
До этого самолет авиакомпании Tajik Air, направлявшийся из Москвы в Худжанд, экстренно сел в столичном аэропорту Домодедово.
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